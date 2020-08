Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2020 • 01:27

De modelo a conductor y actor. De personaje mediático a coaching. Ivo Cutzarida atravesó muchos estados, algunos con el público a favor y otros con la hinchada en contra. En un nuevo período de su vida, el conductor pasó por Bendita para hablar de su presente.

"Me recibí de couching, y estoy en el último año de counseling. Es una carrera bastante intensa, que hay que ir todas las semanas, y que hay que ponerle mucho estudio y mucho trabajo. Es muy interesante", explicó Cutzarida, que actualmente conduce un programa por Telered.

El ciclo fue creado como una manera de acompañar a la audiencia durante una situación tan dura como es la pandemia: "Nos estamos dedicando a la salud mental de la gente, porque es hora de empezar a ocuparse. El tema de la ansiedad, del enojo, de cómo hacer para pasar este momento lo mejor posible. Si vos no pensás de manera positiva, vas a atravesar todo esto de una manera muy dura. Tratamos de levantarle el ánimo. A pesar de que me considero una persona muy espiritual no soy un guía ni pretendo serlo".

Cutzarida también aprovecha sus redes para dejar mensajes motivadores, como el que publicó hace algunas semanas: "A veces hace calor en invierno, como anteayer, o sale el sol en la lluvia. En la vida pasa lo mismo, solo que el pronóstico del tiempo lo manejás vos".

Este cambio en la vida del actor, que se alejó del perfil mediático que había cultivado hace unos años, no es para él nada raro: "Siempre fui un tipo más tranquilo que agua de pozo. Lo que pasó fue que en aquel momento abrí una serie de debates. Después, gracias a Dios, la política y el periodismo empezaron a ocuparse de esas cosas. En su momento quedé un poco en el medio. A mí me decían que estaba loco, pero en realidad estaba diciendo las cosas más simples".