Lhoan rehizo su vida en Colombia Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2020 • 10:30

Tras un turbulento noviazgo con Charlotte Cannigia, Ezequiel Medina (conocido como Lhoan) rehizo su vida en Colombia. El cantante confirmó que está "conociendo" a Mara Cifuentes, una modelo transgénero de 24 años. Aunque afirma que no son novios, admite que son "muy amigos" y que se están conociendo. "La besé y me gustó", confió Lhoan.

El músico vive hace un año y medio en Medellín, donde se instaló para componer nuevos tema y convertirse en una estrella de reguetón. "Me vine después de que corté con Charlotte y firmé contrato con el padre de J Balvin y con Rolo, de Icon. Ellos son los productores de J Balvin, Maluma y otros artistas más. Voy a clases de baile, de canto y me meto en el estudio a grabar", contó en una entrevista publicada en la revista Pronto. Según afirmó, tenía planeada una gira por Estados Unidos y Europa, pero el coronavirus paralizó sus proyectos.

Dentro del cambio del cambio de planes, Lhoan encontró el amor. Mara, que es una celebridad en el país caribeño, publicó ayer una foto junto a él en su Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores.

Según narró el Lhoan, se conocieron "hace un tiempito", por un fotógrafo amigo que los presentó. "Me encontré con una persona súper linda, buena, luchadora. Tiene una historia de vida muy dura y pudo salir adelante de muchas cosas. Es súper buena, cariñosa y somos muy buenos amigos. Muy muy cercanos".

Mara Cifuentes es dueña de una belleza indiscutida Crédito: Instagram

Al ser consultado sobre si sabía que Mara era una chica trans, el cantante respondió que sí y que no le suma importancia, la ve por lo que es: una mujer. Agregó: "Su condición no me afecta para nada. Hoy está todo el mundo muy abierto, las cabezas de las personas están más abiertas que antes".

Respecto de su relación con la hija del Pájaro Caniggia, Lhoan fue contundente: "No es que con Mara me estoy olvidando de mi ex. Charlotte hace rato que es parte de mi pasado y no tenemos ningún tipo de vínculo. Desde que terminamos la relación, no volví a hablar con ella. En octubre se van a cumplir dos años desde que cortamos".