La palabra de Mariana Brey tras someterse a una importante cirugía: “Sentí miedo y dolor”

La periodista de espectáculos, Mariana Brey, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica por cuestiones de salud y, una vez que todo salió de manera exitosa, compartió un emotivo posteo en su cuenta personal de Instagram, donde contó qué significan para ella este tipo decisiones de vida y cómo fue el proceso.

En algún momento, a todos les toca pasar por el quirófano. No importa si se trata de alguna intervención sencilla, ese instante se vuelve aterrador para una gran cantidad de personas. Mariana Brey, por su parte, tuvo que someterse a una operación de vesícula, algo que es muy común, pero para ella significó todo un desafío por una mala experiencia del pasado.

La publicación de Mariana Brey. Foto: @breymarian

Este lunes, la comunicadora sorprendió a su millón de seguidores en Instagram con una publicación en la que dio detalles de todo lo que vivió en las últimas horas. “Atravesando el post”, introdujo con una selfie desde la cama del sanatorio en el que se trató. “Como suele pasarme en estos casos, el miedo se penetra en mí porque son esas decisiones difíciles de tomar, al menos para mí”, manifestó.

Asimismo, continuó: “No tengo tolerancia al dolor y me estresa mucho pensar en el post, como si yo tuviese el poder de saber cuál será el resultado. ¿Qué es mejor? ¿Soportar y resistir hasta llegar al límite? ¿Hasta que el cuerpo diga basta? O hacerme fuerte, rodearme de buenos profesionales, consultar distintas voces y escuchar a los amigos que hayan pasado por algo similar. Para finalmente decidir”.

En ese momento, Mariana Brey dio detalles de lo que le producen este tipo de intervenciones quirúrgicas. “No me gustan los quirófanos, no me gusta la anestesia, no me gusta que entren en mi cuerpo y estos miedos tienen historia, viene de la niñez, algún día lo contaré”, indicó sin dar más explicaciones.

La foto que se sacó Mariana Brey tras la operación. Foto/Instagram: @breymariana

Todo comenzó cuando se encontraba de viaje en Europa, donde se reiteró un dolor en su estómago; según contó, se trataban de fuertes puntadas que le quitaban el aire. “Ahí no tuve miedo, pero sí tomé conciencia que no podía dejarme estar más y que tenía que tomar una firme decisión. Para no ponerme en riesgo teniendo que salir de urgencia a internarme siendo algo de mayor gravedad”, agregó.

Cuando volvió del viaje se puso en contacto con médicos, quienes le explicaron la importancia de la operación, aunque llevándole tranquilidad porque se trataba de una operación de vesícula.

Sin embargo, la operación y, sobre todo, la anestesia total, la dejó “con lágrimas y sin aire”. “Mi experiencia, por primera vez a la anestesia total, fue muy poco agradable. No pude pegarme ningún viaje lindo jaja, sentí miedo y dolor”, señaló.

A pesar de los inconvenientes que puede llegar a traer una intervención quirúrgica, la periodista ya se encuentra recuperándose en su hogar con una estricta dieta y descanso. En última instancia, le agradeció al equipo de profesionales que la contuvieron, así como también al cirujano que la atendió. Ahora, solo deberá reposar para recuperar su fuerza rodeada de sus familiares y amigos.

