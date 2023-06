Diego Brancatelli habló sobre su pelea con Mariana Brey y fue contundente: “El que no quiere estar, ahí tiene la puerta”

escuchar

El miércoles por la tarde, en Argenzuela (C5N), Mariana Brey y Diego Brancatelli protagonizaron un acalorado cruce de opiniones en vivo, mientras entrevistaban a Pablo Moyano, quien fue invitado para hablar sobre los reclamos que se viven en Jujuy, pero terminó con un imprevisto: el invitado abandonó el móvil. A dos días del ida y vuelta, los protagonistas dieron su opinión sobre lo sucedido en LAM (América) y fueron contundentes.

La provincia de Jujuy atravesó una violenta situación el martes, cuando un grupo de manifestantes intentó tomar por asalto e incendiar la Legislatura provincial en medio del reclamo contra la reforma parcial de la Constitución provincial y todo culminó con un enfrentamiento con la Policía.

Mariana Brey se cruzó en vivo con Brancatelli y Pablo Moyano abandonó el móvil

Estos episodios derivaron en un tenso cruce entre los periodistas de Argenzuela, quienes se quedaron sin su conductor Jorge Rial a causa de los últimos problemas de salud que tuvo. Ese lugar lo tomó Diego Brancatelli y en el medio del intenso debate, dio por finalizado el tema con Brey.

“No le hagamos perder tiempo a Pablo, si querés preguntale algo concreto, y después analizamos y opinamos nosotros en la mesa, porque tenemos un entrevistado y si discutimos lo hacemos perder el tiempo y se tiene que ir”, manifestó.

La situación llegó a LAM (América) donde criticaron el accionar del conductor y enviaron un cronista para que Brancatelli tenga su réplica luego de las críticas que recibió.

Diego Brancatelli y Mariana Brey hablaron sobre su tenso cruce en Argenzuela

“Lo único que marco es que el aire es sagrado, nunca hay que levantarse del aire y hay que respetar al entrevistado. Es una regla general”, indicó el conductor y agregó: “Después nosotros podemos discutir lo que el canal quiera: una hora, dos horas. Si (Pablo Moyano) tuvo la amabilidad de esperarnos tanto tiempo, se le hace preguntas”.

Además, el periodista indicó: “No me pareció una falta de respeto mía hacia nadie, son cosas que pasan en vivo. Estoy aprendiendo a conducir y quiero también que me respeten como tal. Yo soy cero rencoroso, yo laburo”.

El periodista explicó que en esa situación quiso darle el pase para que su compañera preguntara lo que quiera. “No analicemos la realidad, se le pregunta al entrevistado. Es una cuestión televisiva. Pasó eso, se levantó el entrevistado porque no está haciendo preguntas”. Por último, aclaró que tiene “la mejor” con Mariana Brey y que no iba a cuestionarla públicamente, en todo caso lo haría personalmente.

El cronista de LAM le consultó por un episodio al día siguiente en el que supuestamente Brey se habría angustiado hasta las lágrimas en uno de los cortes del programa y Brancatelli le habría dicho que si se sentía mal que se fuera. “Tenemos infiltrados en el programa que cuentan cosas que pasan en el corte, qué raro. Éramos cuatro nomás”, contestó el periodista, quien aseguró que se sintió señalado como el “malo de la película”

“Lo que pasa en los grupos queda en los grupos y se va a resolver. Lo que le digo a ella y a cualquiera es ‘el que quiera estar, está y el que no, tiene la puerta’. Yo no detengo a nadie. Hay que dar todo por el programa y cuando termina el aire, está todo bien”, concluyó Diego Brancatelli.

Por su parte, Mariana Brey también se refirió al tenso cruce con su compañero. “Lo que pasó es lo que se vio en el aire y la gente opinó. Yo me sentí muy incómoda, no me gusta que me desacrediten, que invaliden mis preguntas. Menos entre compañeros, me parece que no está bueno”, indicó.

“Hay que hacerse respetar, cuando el otro excede el límite hay que decir ‘bueno hasta acá'. Y yo en general soy muy respetuosa con mis compañeros en todos los trabajos, después puedo tener miles de diferencias”, concluyó.

