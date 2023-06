Mariana Brey se cruzó en vivo con Diego Brancatelli por la situación en Jujuy y Pablo Moyano abandonó el móvil: “¿De qué lado estás?”

escuchar

La violenta situación que se vivió en Jujuy el martes, cuando un grupo de manifestantes intentó tomar por asalto e incendiar la Legislatura provincial en medio del reclamo contra la reforma parcial de la Constitución provincial, que culminó con un enfrentamiento con la Policía, tuvo repercusiones a nivel nacional. Así como los referentes de los distintos espacios políticos sentaron postura sobre el suceso y se cruzaron por sus opiniones encontradas, esto también derivó en un tenso cruce entre dos periodistas. El miércoles por la tarde, en Argenzuela (C5N), Mariana Brey y Diego Brancatelli protagonizaron un acalorado intercambio de opiniones en vivo, mientras entrevistaban a Pablo Moyano, que tuvo a la audiencia como testigo y terminó con un imprevisto: el invitado abandonó el móvil.

“Cuando no gobiernan con los que simpatizan, con los que tienen afinidad, y llevan adelante una misma mirada frente a lo que puede pasar con el país... digo, si gobierna la oposición, pasa lo de Jujuy”, sentenció Brey.

“Yo veo que aparece la seguridad cuando aparece gente que tira piedras, si no pareciera que cuando de un lado tiran piedras es un atentado, pero cuando lo hacen del lado de la oposición tienen que reprimir. Ósea, ¿Cómo es?”, cuestionó la periodista en referencia a que -según su postura- todo dependía del “de qué lado estás”. Sin embargo, Brancatelli la interrumpió y fue tajante: “No entiendo, ¿Vos de qué lado estás? Contame así entiendo tu mirada. Vos estás planteando dos lados”.

La también panelista de Socios del Espectáculos (eltrece) le dijo a su colega que estaba “del lado de la gente”: “De que hoy no pase que te corten la 9 de julio ni lo de Jujuy”. No obstante, tanto el periodista como el dirigente gremial la contradijeron. “Están reclamando otra cosa, que termine la represión en Jujuy”, le dijo Brancatelli.

Mariana Brey y Diego Brancatelli se cruzaron en vivo y Pablo Moyano abandonó el móvil (Foto: Captura)

Pero, además del intenso debate, se vivió un llamativo momento cuando Brancatelli dio por finalizado el tema con Brey de un modo bastante particular y le hizo un comentario a su colega que no paso desapercibido en las redes sociales: “No le hagamos perder tiempo a Pablo, si querés preguntale algo concreto, y después analizamos y opinamos nosotros en la mesa, porque tenemos un entrevistado y si discutimos lo hacemos perder el tiempo y se tiene que ir”.

La panelista manifestó que “no invitaba a una discusión”, sino que “simplemente le preguntaba si lo que él ve concretamente es una represión o no ve gente que está prendiendo fuego y tirando piedras, lo mismo que pasó acá hace poco”. Asimismo, aun dirigiéndose al sindicalista, agregó: “Tiran piedras y resulta ser un atentado, pero si pasa del otro lado es porque reprimen. Y yo lo veo al revés. Aparecieron los policías porque te prenden fuego todo. ¿De lo contrario qué haces? ¿Dejás que te prendan fuego, Jujuy? ¿Qué se hace?”. Esta consulta iba dirigida a Moyano, pero el dirigente gremial no respondió, por lo que Brancatelli le hizo saber que su compañera esperaba conocer su punto de vista.

Entonces, Moyano le contestó: “Pasa que a veces sentado en una oficina, los periodistas hablan tranquilamente. Hay que estar en el lugar de un trabajador cuando te dicen ‘no vas a tener las paritarias que merecés’, o a un pueblo originario le dicen ‘te vamos a afanar todas las tierras para sacarte todos los minerales o litio’; o cuando te dicen ‘no vas a poder poner un pie en la calle porque vas preso si te ven protestar’. ¿Cuál es la reacción?”. Luego, ante una serie de preguntas de Brey sobre la aprobación de la reforma constitucional de Jujuy, le dijo con sorna: “Ustedes son periodistas, ¿no entienden ustedes lo que está pasando?”.

Notablemente interpelada, Brey respondió: “Usted dice que los periodistas estamos sentados en una oficina, yo veo mucho político que hoy está gobernando, también está detrás de una red social haciendo política desde Twitter. No los veo poner el cuerpo, no los veo viajando a Jujuy para tomar algún tipo de medida o sentarse a dialogar”. Ante esto, Moyano replicó: “Que se haga cargo cada político. Yo no fui porque se suspendió el vuelo, estamos en contacto permanente, está de paro la CGT de Jujuy y bueno, ¿Qué vamos a hacer? Fue votado el gobernador como los dirigentes gremiales”.

Lo que siguió fue un acalorado intercambio de opiniones y puntos de vista en el piso que duró varios segundos. Al advertir que no recibía preguntas y que no lo incluían en la conversación, Moyano se sacó el auricular, se levantó de la silla y abandonó el móvil, situación que disgustó a Brancatelli: “Viste, bueno, ahí está. Era el invitado, estamos discutiendo. Mariana tenemos un móvil”, le dijo a su compañera enojado.

Tras la discusión con Brey, Pablo Moyano abandonó el movil (Foto: Captura)

“Yo no estoy enojada, si el señor se enojó porque no puede soportar un debate en un programa de televisión... No lo estoy atacando a él, le estoy preguntando”, justificó Brey, quitándose la culpa que su colega le había adjudicado ante el desplante del invitado. Seguido, volvió a abrir una discusión entre sus compañeros sobre la violencia en Jujuy. En tanto, Brancatelli volvió a manifestar su malestar, y cuestionó su postura: “Hay que tratar de tener un poco más de sensibilidad y ponerse del lado de los que sufren y la pasan mal, un poquito de corazón”.

Después, el periodista de C5N le pidió disculpas a Pablo Moyano y también al cronista, Rafael Palavecino y, tirando un palito, destacó: “Muchas veces no logramos terminar de entender que al entrevistado se le hacen preguntas y después discutimos en la mesa”. Por su parte, Palavecino agregó: “Sí, se acaba de ir porque la verdad estaba escuchando la charla del piso, se sacó el auricular y tenía que irse”.

LA NACION