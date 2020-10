La particular condición que impuso Christian Bale para ser otra vez Batman

El actor inglés volvería a ponerse el traje del hombre murciélago solamente si se cumple un requisito que él considera indispensable Crédito: IMDB

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2020 • 15:51

Christian Bale, el Batman de la trilogía El Caballero Oscuro, dirigida por Christopher Nolan, volverá a ponerse en la piel de este superhéroe en la película The Flash, que dirigirá el argentino Andy Muschietti. Bale será el tercer hombre murciélago que aparecerá en la película, luego de que se conociera que otros dos de sus intérpretes, Michael Keaton y Ben Affleck, ya habían aceptado su participación en este film.

Pero, a diferencia de los otros dos colegas que interpretaron al atribulado superhéroe de DC, para realizar su cameo como Batman, Bale puso una condición: que el propio Nolan apruebe su participación en el film.

La película The Flash será dirigida por el argentino Andy Muschietti y el protagonista, interpretado por Ezra Miller, viajará por diferentes realidades y se encontrará con tres versiones diferentes de Batman Fuente: Archivo

La película The Flash, protagonizada porEzra Miller, será la primera dedicada a este veloz héroe que llega a la pantalla grande. Eso ocurrirá en junio de 2022, pero el filme, basado en el cómic Flashpoint, ya está dando que hablar.

Sucede que la línea argumental de la historia implica que el protagonista viaje por diferentes realidades alternativas para demostrar que su padre no asesinó a su madre, y así será como Barry Allen se cruzará, en diferentes momentos del filme, con distintas versiones del mismo superhéroe habitante de ciudad Gótica.

Así, Flash se encontrará con el hombre murciélago interpretado por Michael Keaton -protagonista de Batman (1989) y Batman regresa (1992)-, con el que encarnó Ben Affleck -Batman vs. Superman (2016) y La liga de la justicia (2017)- y, ahora se supo a través del sitio We Got This Covered, con el protagonizado por Christian Bale -Batman inicia (2005), El Caballero de la noche (2008) y El caballero de la noche asciende (2012).

Claro que este último actor tiene mucho respeto y admiración por la manera en que Nolan, el director de las tres películas en las que él interpretó a Batman, concibe a este personaje. Y es por ello que el intérprete británico dijo que esperará la bendición del director y que este apruebe el guión antes de dar el sí a Muschietti y a la producción

Bale confía en la visión que tiene de Batman Christopher Nolan (de espaldas en la foto) y por eso quiere que el director apruebe su participación en la película The Flash Crédito: IMDB

Bale abandonó el personaje del caballero oscuro cuando el director de El origen también lo hizo. Esto fue al concluir la citada trilogía de Batman que, para muchos, fue la mejor entrega del superhéroe desde que regresó al cine en esta era, de la mano de Tim Burton y Michael Keaton, en el año 1989.