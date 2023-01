La película de Netflix que costó 100 millones de dólares y nadie vio: “Es un embole delirante”

escuchar

La plataforma de streaming Netflix atravesó un 2022 turbulento debido a la importante variedad de oferta que sus competidores estrenaron a la par. Aún así, la productora se atrevió a lanzar un film que costó nada más, ni nada menos que 100 millones de dólares y se transformó en uno de los fracasos más grandes para la empresa. Ruido de fondo se ganó el último lugar entre las preferidas del público.

Avance oficial de "Ruido de fondo", la gran apuesta de Netflix que... ya no pudo ni asomar

A pesar de que Netflix no suele publicar los niveles de audiencia de sus producciones, existen ciertos parámetros que pueden indicar al espectador lo exitoso que resultaría un largometraje o una serie. En este caso, el film que dirigió Noah Baumbach, tras la adaptación del libro “White Noise” (Ruido blanco), pasó a ser una propuesta esperanzadora para la plataforma antes de terminar el 2022. No obstante, ni la nominación al León de Oro o su elección para la apertura del Festival de Cine de Venecia logró salvarla.

Esta no es la primera vez que la plataforma confía en Baumbach para dirigir un largometraje. Estuvo en éxitos anteriores como Los Meyerowitz e Historia de un matrimonio. Aún así el público no devolvió de una manera favorable su visión sobre este estreno. Según los datos de Netflix, en los primeros diez días la película alcanzó una cifra cercana a las 29 millones de horas reproducidas, muy por debajo de lo que se espera normalmente en los lanzamientos donde la empresa invirtió una suma exponencial de dinero. Glass Onion: Un misterio de Knives Out, por ejemplo, lidera con 44 millones de horas reproducidas... y sigue creciendo.

Ruido de fondo relata la historia de una familia ensamblada que intenta sobrevivir a una nube tóxica (Fuente: Captura de video/Netflix)

El largometraje relata las desventuras del profesor universitario Jack Gladney, interpretado por Adam Driver, su esposa Babette, encarnada por Greta Gerwig y de sus cuatro hijos, propios del matrimonio, suyos y de ella. La historia se basa en la vida de un docente amante de la Segunda Guerra Mundial y la biografía de Adolf Hitler. Sin embargo, su apacible cotidianidad con su quinta pareja terminará cuando una nube tóxica, compuesta por una serie de químicos, amenace la existencia de la familia y la población en general.

La película respeta el libro original en su justa medida. Está dividida en tres partes y cada una de ellas está señalada con sus respectivos subtítulos. En este film, que se ambienta en la década de los 80 ‘s, Netflix realiza una mezcla de géneros, entre el thriller noir, la comedia negra y el melodrama.

En cuanto a la percepción tangible de los usuarios de Netflix, mediante las redes sociales se pueden apreciar diferentes apreciaciones de lo que generó Ruido de fondo. Desde Twitter, los usuarios expresaron sus opiniones como: “Me pesa el diálogo. Incluso resultan vacíos”; “Es un embole delirante. Dura más de dos horas. Para nada recomendable”; “Lo que viene al final sobra. Aborrece. Parece que lo hizo un becario”; “Le cuesta hilar todos los tonos musicales por los que avanza la historia” y “Resulta ser una aburrida historia donde una pareja tiene miedo a morir”.

