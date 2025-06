La película que tiene a Russell Crowe y Liam Hemsworth como protagonistas y que lidera el ranking de Netflix

Netflix no deja de sorprender a sus millones de suscriptores en el mundo con el contenido que agrega a su amplio catálogo; esta vez, lo hizo de la mano de una historia de supervivencia militar. Rescate imposible es una película que se estrenó en febrero de 2024 en los cines, pero que con su desembarco en el gigante del streaming capturó miles de fanáticos, tanto es así que no tardó en posicionarse en el primer puesto del ranking de lo más visto.

Rescate imposible se posicionó rápidamente como la más vista del gigante del streaming

El film de acción y thriller dirigido por Sam Hargrave sigue durante casi dos horas a Tyler Rake, un mercenario australiano que se especializa en rescates de alto riesgo. En esta ocasión, acepta un trabajo para rescatar al hijo secuestrado de un narcotraficante internacional. Sin embargo, pronto se da cuenta de que la situación es mucho más complicada de lo que pensaba, y debe utilizar todas sus habilidades para mantener al rehén a salvo y escapar con vida.

“Reaper es un piloto de drones de la Fuerza Aérea que apoya una misión especial en el sur de Filipinas. Tras ver movimiento en la jungla durante su reconocimiento aéreo, la situación toma un vuelco inesperado. El equipo de tierra, en el que se encuentran el sargento Kinney y sus compañeros, es atacado de manera fulminante y capturado por un grupo de insurgentes. Reaper tiene 48 horas para remediar lo que convirtió en una salvaje operación de rescate de alto riesgo”, dice la sinopsis oficial de la cinta que tiene a Russell Crowe y Liam Hemsworth como protagonistas y que es conocida por sus secuencias de acción intensas y su estilo visual impactante.

Rescate Imposible está protagonizada por Liam Hemsworth y Russell Crowe Sarah Enticknap - Imagem Films

“Por fin una película desconocida e interesante, algo que no abunda últimamente. Te mantiene en tensión de principio a fin. Y con interpretaciones de sus actores principales brillantes”; “De comienzo a fin muy buena, ya que la supervivencia y el coraje por sobrevivir la hace muy interesante, los ineptos de compañeros debieron ser castigados ejemplarmente por su incompetencia por estar viendo un partido de basket y no estar en su rol de trabajo” y “Misión Imposible me encantó. Más allá de la acción (que está increíble), me sorprendió lo bien armada que está la trama. Nada se siente al azar, todo está pensado y tiene ritmo. Las escenas de acción no son solo para impresionar, sino que realmente aportan a la historia”, fueron solo algunas de las reseñas que los espectadores dejaron en Google.

Rescate imposible recibió la aprobación de los espectadores (Foto: Captura Google)

Tres títulos similares que están en Netflix y no te podés perder

1. El precio de la verdad (2019)

Suspenso/Misterio. Un abogado descubre que una serie de muertes están vinculadas a una de las compañías más grandes y poderosas del mundo. Al tratar de demostrar la veracidad de sus investigaciones, el letrado pone en peligro su futuro profesional, a su familia y su propia vida. Duración: 2 h y 6 min. Ver El precio de la verdad.

El precio de la verdad, tráiler oficial

2. Presidente bajo fuego (2019)

Acción/Suspenso. El agente del servicio secreto Mike Banning es acusado injustamente de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos. Duración: 2 h 1 min. Ver Presidente bajo fuego.

Tráiler de Presidente bajo fuego

3. Contraataque (2025)

Suspenso/Acción. El capitán Guerrero y su escuadrón se enfrentan a la trampa de un grupo criminal, tras haber salvado a dos rehenes. Duración: 1 h 25 min. Ver Contraataque.