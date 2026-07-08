La película subida de tono que está en Netflix y es ideal para los amantes del amor prohibido

Se acerca el fin de semana extralargo y, entre los ítems de la lista de pendientes, el tomarse unos minutos recostado en el sillón y deleitarse con el mejor contenido de Netflix se posiciona como el ideal. En esta oportunidad, el gigante del streaming ofrece una opción fuera de lo habitual: la película subida de tono que es ideal para los amantes del amor prohibido.

La película holandesa fue estrenada en 2022 y estuvo dirigida por André van Duren

Siempre fiel es una cinta holandesa de 2022, dirigida por André van Duren. Pese a que se estrenó en la plataforma de la N roja en mayo de 2023, en los últimos días despertó un repentino interés por gran parte de los usuarios. A raíz de esto, muchos se preguntan qué es lo que la hace tan atrapante.

La historia sigue en poco más de una hora y media a Bodil e Isabel, dos mejores amigas atrapadas en la rutina de sus matrimonios perfectos que encuentran una vía de escape bastante peligrosa. Cada tanto, se arman una escapada de fin de semana a la costa con la excusa de un “viaje de chicas”, pero en realidad la usan como coartada perfecta para tener aventuras con otros hombres. El plan es milimétrico: se cubren la una a la otra, se pasan los teléfonos y mandan fotos falsas a sus maridos para que nadie sospeche nada.

Bodil e Isabel, las protagonistas de la historia, organizan un viaje de chicas al año para tener aventuras con otros hombres fuera de sus respectivos matrimonios

Todo marcha sobre ruedas hasta que, en uno de esos viajes, Isabel desaparece sin dejar rastro y Bodil encuentra la casa llena de sangre. A partir de ahí, la película se vuelve una carrera contrarreloj muy tensa. Bodil se encuentra en una encrucijada imposible: si le dice la verdad a la policía y a los esposos para ayudar a buscar a su amiga, destruye sus vidas y destapa toda la red de infidelidades; pero si se calla, todas las pistas falsas que armaron para engañar a sus parejas la terminan incriminando a ella misma como la principal sospechosa del crimen. Mientras intenta averiguar qué pasó con Isabel, se empieza a dar cuenta de que nadie a su alrededor es tan inocente como parece y que las mentiras eran mucho más profundas de lo que pensaba.

Tres producciones para disfrutar en Netflix si te gustó Siempre fiel

1. Amor adulto (2022)

Leonora descubre que su marido Christian la engaña con una compañera de trabajo. Ambos tomarán medidas drásticas para conseguir sus fines, lo que demuestra que la línea entre el amor y el odio a veces es muy delgada. Duración: 1 h 44 min. Ver Amor adulto.

Amor adulto - Trailer

2. Perdida (2019)

Eric es contratado como el nuevo director de orquesta de la Filarmónica de la Ciudad de México y se muda allí con Carolina, su mujer. Todo es perfecto hasta que un día ella desaparece. Eric, sumido en el dolor por el aparente abandono de Carolina, conoce a Fabiana, la camarera de un bar que suele frecuentar. Comienzan una relación llena de misterio, sexo y pasión, pero Fabiana se hace preguntas sobre la misteriosa desaparición de Carolina. Duración: 1 h 46 min. Ver Perdida.

Perdida, tráiler

3. Encierro (2023)

Decidida a averiguar qué le ocurrió realmente a su paciente en coma, una enfermera descubre que su síndrome oculta rivalidades, infidelidades, traiciones y asesinatos. Duración: 1 h 37 min. Ver Encierro.