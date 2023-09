escuchar

Después de que se hablara mucho sobre la internación de Maxi Guidici, sumado al ataque de pánico que sufrió Tomás Holder en una de las galas de eliminación del Bailando (América), se abrió un debate mediático en el que distintas celebridades aportaron su opinión. Algunos los llamaron “generación de cristal”, otros discreparon y Moria Casán los nombró “generación líquida”.

Este viernes en LAM (América), la jurada fue consultada sobre su experiencia de vida y las dolencias que en la actualidad son moneda corriente. “Yo fui un ser diferente porque me banqué un montón de cosas y trabajé mucho en mi construcción. A mí me parece que más que una generación de cristal, es la sociedad líquida en la que vivimos”, expresó.

Moria Casan se refirió a la "generación de cristal" (Foto: captura TV)

Y explicó: “Es una sociedad donde todo pasa por otra cosa. Estos chicos que buscan la fama no tienen solidez porque lo que quieren es ser conocidos. Entonces cuando se les apaga el termómetro de la recepción de los demás para con ellos... Viven de un like en general y de la aceptación ajena”.

Moria Casán se refirió al termino "generación de cristal"

En ese sentido, dijo que no se puede vivir de la aceptación ni de la no aceptación de los demás. “Te tenés que construir. Están buscando eso y eso tiene su costo. La mayoría de la gente del medio, aunque no sea una generación de cristal, compra lo que vende y se encuentran con unas frustraciones terribles porque no pueden salirse del personaje que quieren vender”, sostuvo.

Y agregó: “La gente se olvida que la primera aceptación que existe es la de uno mismo. Hay que trabajar para quererse, priorizarse y elegirse. Todo el mundo depende de la situación de los demás y de un like que es algo virtual”.

Además, Moria aconsejó “sacarse todos los días el personaje” y contó una anécdota de cuando comenzó a trabajar sobre las tablas. “Cuando empecé a trabajar en el teatro, comencé enseguida como figura sin saber que iba a entrar. El primer día me tomé un remis a la salida del teatro, ese día llovía y una pareja que sale de verme tenía un folleto en donde yo aparecía y lo tiró por la alcantarilla. Entonces dije ‘la gente me consumió recién y me tira. Yo voy a hacer lo mismo, cada vez que yo me baje del escenario, soy otra persona’”.

Quien criticó a los exhermanitos fue Augusto Tartúfoli, más conocido como ‘Tartu’. A través de su cuenta de X (antes Twitter) el periodista minimizó los problemas sobre salud mental que acarrean los exparticipantes. “Qué generación de cristal, todos en el Bailando, por favor... Miedos, ataques de ansiedad, vómitos, pánico escénico. A la edad que estos se definen como chicos, mi mamá trabajaba y criaba a 2 niños en edad escolar. Cómo los infantilizan, por favor”, escribió.

“Las enfermedades no se juzgan Tartu”; “El problema es que a la salud mental no se la considera una enfermedad. Y el otro problema es que tiran mi**** sin saber”; “Porque antes la salud mental no importaba, ahora ya los jóvenes no nos callamos más lo que nos hace daño”; le contestaron algunos.

Tartu y Coki Ramírez minimizaron las crisis que atraviesan los ex Gran Hermano. (Foto: captura X)

Coki Ramírez fue una de las famosas que le respondió, pero ante el enojo de los usuarios, quienes la acusaron de banalizar la situación, borró el comentario. “Literal. Ni saben qué quieren de la vida”, había escrito.