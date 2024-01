escuchar

A pesar de que tras su separación en 2021 Sabrina Rojas y Luciano Castro mantuvieron un vínculo cordial y cercano por sus dos hijos, en los últimos días ambos protagonizaron un escándalo. Luego de que existiera un presunto conflicto entre ambos por una actitud del actor en el cumpleaños de su hijo Fausto, la actriz posteó una contundente frase y, ahora que se calmaron las aguas, volvió a reaccionar en su perfil de Instagram con un fuerte mensaje.

El 7 de enero, el hijo menor de Sabrina Rojas y Luciano Castro cumplió 9 años. Como la actriz se encuentra en Carlos Paz durante la temporada de verano y el papá del pequeño hace temporada teatral en Mar del Plata, Rojas decidió viajar hasta La Feliz para que la familia pudiera disfrutar de ese evento especial.

Pero, según advirtió Maite Peñoroni en LAM (América TV), Castro no estuvo en el festejo. “Hacía como 20 días que no veía a los chicos y las fiestas no las había pasado con ellos”, apuntó la panelista. Y agregó: “Y lo que enojó un poco a Sabrina es que ella esperaba que el lunes, que es el día en el que están los dos libres, Luciano pasara toda la tarde y la noche con los chicos. Pero él tenía un asado con amigos surfers, no lo canceló y decidió seguir adelante”.

Más tarde, Sabrina Rojas compartió en sus stories de Instagram, donde acumuló más de un millón de seguidores, una contundente frase que los usuarios interpretaron como una dedicatoria a Castro ante el conflicto por el cumpleaños de Fausto. “Te amo, Shakira”, escribió, junto a una frase de la canción que la colombiana lanzó con Bizarrap: “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.

Sabrina Rojas arremetió contra Luciano Castro en las redes sociales (Foto: Captura Instagram/@rojassasi)

En las últimas horas, la modelo volvió a aparecer en sus redes sociales con un picante mensaje. Junto a un video en sus Stories de Instagram, expresó: “Que nunca invaliden lo que te sucede. Escucharte y explicarte por qué estás equivocado, eso es una persona que vale la pena”.

Y prosiguió: “Quien se enoja y distorsiona todo para hacerte creer que sos un ser conflictivo por expresar algo que te molesta, solo quiere manipularte. Que nadie te haga creer lo que no sos. Que nadie te saque la libertad de confiar en que lo que vos hacés está bien”.

Flor Vigna defendió a Luciano Castro en medio del conflicto con Sabrina Rojas

Luego de los posteos de Rojas en su perfil de Instagram, Flor Vigna defendió a Luciano Castro en el presunto conflicto. Desde Intrusos del Espectáculo (América TV), le consultaron: “¿Cómo tomaste las críticas que Sabrina le hizo a tu novio?”. A lo que la bailarina respondió: “Sé que él es muy buen papá y ella, muy buena mamá. Y me quedo con eso”.

Y amplió: “Si a mí me toca hablar de Lu, que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos. Se desvive por sus hijos. Siento que todo fue un poquito injusto. Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado, pero no es así. Él es re buen papá”.