Pese a estar separados, Sabrina Rojas y Luciano Castro son de las pocas parejas del espectáculo que finalizaron su relación en buenos términos, al menos hasta ahora. En los últimos días, los actores protagonizaron un escándalo y, este martes, fue Flor Vigna quien se metió en la guerra para defender a su novio.

Sabrina Rojas apuntó contra Luciano Castro luego de que se ausentara del cumpleaños de su hijo (Foto: Instagram @rojassasi / Archivo)

Todo comenzó cuando Fausto, el hijo menor de Rojas y Castro, cumplió nueve años el pasado siete de enero. A pesar de que los actores se encuentran realizando la temporada de teatro en distintas ciudades, ella en Carlos Paz y él en Mar del Plata, Sabrina quiso llevar a celebrar al pequeño su cumpleaños en La Feliz, cerca de su expareja, para que pudieran compartir tiempo juntos. Sin embargo, no todo terminó como esperaba.

Sabrina Rojas arremetió contra Luciano Castro en las redes sociales (Foto: Captura Instagram/@rojassasi)

Luciano no asistió al evento y muy molesta, Rojas utilizó su cuenta de Instagram, en la que tiene poco más de un millón de seguidores, para compartir un fragmento de la Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, la cual fue considerada una fuerte indirecta para el padre de sus dos hijos. “Te amo Shakira”, escribió sobre la storie en la que la cantante canta: “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poco también”.

Sabrina Rojas arremetió contra Luciano Castro en las redes sociales (Foto: Captura Instagram/@rojassasi)

Como si todo esto fuera poco, entró en escena Vigna. En diálogo con Intrusos (América TV), la cantante fue consultada por la interna entre los padres de Esperanza y Fausto. “¿Cómo tomaste las críticas que Sabrina le hizo a tu novio?”, preguntó Rafa Juli. Ante esto, ella respondió: “Sé que él es muy buen papá y ella muy buena mamá. Y me quedo con eso”.

“Si a mí me toca hablar de Lu, que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos. Se desvive por sus hijos. Siento que todo fue un poquito injusto”, aseguró y agregó: “Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado, pero no es así. Él es re buen papá”.

Cómo le dice Luciano Castro a Sabrina Rojas en la intimidad

Pese a que por estos días todo es escándalo, hace unas semanas, Castro y Rojas fueron noticia cuando el actor reveló cómo le dice a su expareja en la intimidad.

Ante la pregunta que le hicieron en Intrusos de si sabía que Sabrina Rojas y el Tucu López se separaron, Luciano aseveró: “Antes que todos, por supuesto. Hablo todos los días con María Sabrina”.

Al instante, los panelistas se quedaron asombrados por la forma en la que el actor se refirió a su expareja. “¿María Sabrina?”, advirtieron, a lo que el protagonista de Herederos de una venganza explicó: “Desde que me separé, le digo María”. Una revelación que desató la risa de todos los asistentes y del propio Castro.

Luego de comentar que Sabrina a él le dice “Luciano Domingo”, el actor especificó que a pesar de la buena onda que hay entre ambos, a veces no es todo color de rosa. “Sepan que también hay put*** y hay de todo. Porque no queremos vender pescado podrido nosotros, vamos al frente como cualquier humano. Lo importante son nuestros hijos. Así que, cuando está todo bien, nos morimos de risa. Y cuando está mal, hacemos todo lo posible para que deje de estarlo”, concluyó.