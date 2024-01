escuchar

“Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”. Esa frase pertenece a la “BZRP Music Sessions Vol. 53″, la popular canción de Shakira y Bizzarap, que fue justamente la que usó Sabrina Rojas en las redes para apuntar contra su expareja, Luciano Castro. Según trascendió, el actor se ausentó del festejo de cumpleaños del hijo que tienen en común, lo que a ella no le habría gustado nada. Ahora, en medio del escándalo, se barajaron las versiones de lo que pasaría detrás de este duro enfrentamiento entre la expareja y se hizo eco el nombre de Flor Vigna, actual novia del actor.

Tras la publicación, Maite Peñoñori contó en LAM (América TV) que Rojas se molestó con su ex por ausentarse en el cumpleaños de su hijo, Fausto. Ella está haciendo temporada en Carlos Paz y él en Mar del Plata, por lo que hacía alrededor de 20 días que no veía a los niños, puesto que estaban con ella. “Lo que enojó un poco a Sabrina es que (ella esperaba que) el lunes, que es el día en que están los dos libres, Luciano pase toda la tarde y la noche con los chicos, pero él tenía un asado con amigos surfers, no lo canceló y decidió seguir adelante”, advirtió la panelista, dando cuenta de que la relación entre los dos podría no estar atravesando el mejor momento.

Sabrina Rojas arremetió contra Luciano Castro en las redes sociales (Foto: Captura Instagram/@rojassasi)

En una entrevista que dio con Intrusos (América TV) esta semana, Rojas reconoció, entre otras cosas, que son padres que tienen “distintas prioridades con respecto a cosas de los hijos”. Justamente en Entrometidos a la tarde (Net TV) Débora D’Amato recordó el día que Sabrina dejó un trabajo para estar más cerca de sus hijos.

“Cuando yo trabajaba con Sabri los fines de semana, primero trabajaba en A la tarde, se dio cuenta que le quitaba mucho tiempo en edad escolar a sus hijos y cambió de trabajo”, recordó la conductora y comentó que su prioridad era contar con tiempo para estar con sus hijos. En este sentido, advirtió que las cosas entre los actores “seguro se van a arreglar”: “Ahora capaz pasó algo, por lo cual él también decidió irse, pero en el medio está el nene que seguramente se quedó en ganas de que el padre este”.

Ante esto, intervino Guillermo Pardini, quien dio su opinión sobre la situación y reparó en la elección de la exmodelo de usar a Shakira para expresar su malestar. “Es otra mujer que se manifiesta muy preocupada por sus hijos, pero que los expone, cada vez que puede, cuando canta la canción contra el padre de sus hijos”, dijo el panelista refiriéndose a la cantante, pero D’Amato intervino y buscó despegar a su excompañera de esa imagen.

“Yo creo que Sabrina no tiene nada que ver. Han sido una pareja que ha logrado sortear dificultades muy grandes, lo hicieron de manera muy armoniosa”, sostuvo la conductora, y comentó que, aunque hay buena relación con Castro, la actriz suele ser “calentona”, en términos de enojo, “sobre todo cuando se trata de los hijos”.

Luciando Castro y Flor Vigna están en pareja desde hace varios años (Foto: Instagram)

No obstante, en el debate hicieron mención a la cuestión o, mejor dicho, a la persona que podría estar detrás del enojo de Rojas. “No soporta que salga con una pe***ja bocona como Flor Vigna”, lanzó Pardini y, mientras en el panel repararon en que la relación entre la expareja hoy no atravesaría el mejor momento, él sumó: “Ella suponía que después de 20 días sin ver a sus hijos, iba a disponer de todo ese tiempo y a lo mejor él ya tenía esto acordado”.

Si bien durante varios años, Rojas, Castro y Vigna demostraron tener buen vínculo, lo cierto es que algunas actitudes de la cantante, sobre todo en las redes sociales, podrían no haberle simpatizado mucho a la actriz.