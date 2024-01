escuchar

Pocos días después del comienzo de la temporada, ya hay un nuevo escándalo en el mundo del espectáculo, que tiene como protagonistas a Sabrina Rojas y Luciano Castro. Pese a que desde su separación ambos mantienen un excelente vínculo, en las últimas horas la modelo se enfureció con el actor y publicó contundentes mensajes a través de las redes sociales.

Según contó Maite Peñoñori en LAM (América TV), el enojo de la actriz habría sido por la ausencia del novio de Flor Vigna en el cumpleaños de su hijo menor, Fausto, a quien no ve desde hace 20 días, debido a que el nene está en Carlos Paz con su mamá, y el actor en Mar del Plata. “Ella está haciendo temporada en Carlos Paz y Luciano está haciendo temporada en Mar del Plata”, comenzó diciendo.

En ese sentido, indicó que Sabrina fue a ver a Castro a la costa para llevarle a los chicos, pero el galán ya tenía planes y no los quiso suspender. “Hacía como veinte días que no veía a los chicos y las fiestas no las había pasado con ellos”, agregó la periodista.

Sabrina Rojas arremetió contra Luciano Castro en las redes sociales (Foto: Captura Instagram/@rojassasi)

“Y lo que enojó un poco a Sabrina es que (ella esperaba que) el lunes, que es el día en que están los dos libres, Luciano pase toda la tarde y la noche con los chicos, pero él tenía un asado con amigos surfers, no lo canceló y decidió seguir adelante”, señaló.

“Cuando le pregunté a Sabrina, me dijo que no era para tanto porque la parte de la canción de Shakira que puso hablaba de ‘mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también’. Una aclaración que me hizo fue que no tiene nada que ver con los celos de Flor Vigna”, concluyó.

Tras su enojo, Rojas utilizó su cuenta de Instagram, en la que tiene poco más de un millón de seguidores, y eligió un fragmento de la Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 para enviarle una fuerte indirecta al padre de sus dos hijos. “Te amo Shakira”, escribió sobre la storie en la que la cantante canta: “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poco también”.

En la siguiente historia, la rubia mostró parte del festejo de cumpleaños y agradeció a los presentes: “Y así, llenos de amor por gente que nos quiere, termina en Marpla el cumple de mi niño feliz. Gracias amigos por estar siempre y llenarnos de lindos momentos en familia”.

Cómo le dice Luciano Castro a Sabrina Rojas en la intimidad

Pese a que hoy todo es escándalo, hace unos días Castro y Rojas fueron noticia, cuando el actor reveló cómo le dice a su expareja en la intimidad en diálogo con Intrusos (América TV).

Ante la pregunta de si conocía que Sabrina Rojas y el Tucu López se separaron, Luciano aseveró: “Antes que todos, por supuesto. Hablo todos los días con María Sabrina”.

Al instante, los panelistas se quedaron asombrados por la forma en la que el actor se refirió a su expareja. “¿María Sabrina?”, advirtieron. A lo que el protagonista de Herederos de una venganza explicó: “Desde que me separé, le digo María”. Una revelación que desató la risa de todos los asistentes y del propio Castro.