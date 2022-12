La picante promesa de Susana Roccasalvo si la Argentina gana el Mundial de Qatar: “Muestro mi fotito”

escuchar

A medida que la selección nacional avanza en la Copa del Mundo de Fútbol de Qatar muchos son los argentinos que realizan promesas para cumplir en caso de que la escuadra de Lionel Scaloni llegue a lo más alto del campeonato. Eso mismo fue lo que hizo Susana Roccasalvo, en vivo, en Implacables (elnueve). Pero la conductora le añadió a su promesa un condimento bastante audaz. Ella prometió que, si la Argentina sale campeón, se va a fotografiar vistiendo una prenda íntima muy especial. “Muestro mi fotito”, adelantó, con picardía a sus compañeros.

El sábado pasado, el comienzo del ciclo Implacables se dio justo al término del partido por los octavos de final en el que el combinado albiceleste le ganó al australiano por 2 a 1, con lo que se consiguió el pase a cuartos de final. Entonces, el clima del programa era inmejorable, y todos los integrantes arrancaron a pleno festejo, sacudiendo sus camisetas y banderas albicelestes.

Susana Roccasalvo hizo una promesa candente para cumplir se la Argentina sale campeón

En ese sentido, las primeras palabras de Roccasalvo al abrir la emisión fueron: “Está bueno verlo en casa, con amigos, pero hay que trabajar, es lo que tenemos. Estuvimos acá, cada uno con su cábala. Las chicas con la bandera, la camiseta y yo... ya les conté la otra vez con lo único que me quedó del otro mundial”. Entonces, la conductora exhibió a cámara lo que llevaba en sus manos, una prenda interior con los colores celeste y blanco de la bandera y la casaca argentina.

Susana Roccasalvo abrió el programa con su cábala para el mundial, una prenda íntima con los colores de la Argentina en sus manos captura elnu

“Hasta ahora, funcionó”, añadió la ex Rumores y recibió el apoyo de los periodistas presentes en el piso. “¡Vamos bien!”, dijo, en ese sentido, Daniel Gómez Rinaldi. “Estaba en casa maquillándome, pero estaba así”, dijo Roccasalvo, mientras representaba la escena en la que se pintaba la cara con la prenda íntima hecha un rollo en una de sus manos.

Entonces, la conductora se puso un poco más seria y concitó la atención de todos al señalar: “Pero les voy a decir algo: si sale campeón la Argentina...”. “Salís en tanga”, intervino Gómez Rinaldi, tratando de completar la frase de la anfitriona del ciclo.

“No, no voy a prometer algo que no voy a hacer y no debo hacer”, replicó Roccasalvo, aunque de inmediato añadió: “Pero, me saco una foto en casa, ¿eh? Muestro mi fotito con la tanguita”. De inmediato, ante las expresiones de admiración y aliento de sus colegas, remarcó: “Si sale la Argentina campeón”.

Susana Roccasalvo contó que se maquilló para ir al programa sin soltar la prenda que es su cábala Captura

Entonces, mientras todos la felicitaban por la jugada promesa que había hecho la anfitriona del ciclo, Fabiana Araujo le ofreció un fotógrafo a la conductora, pero ella respondió con una negativa: “Me la saco solita. Una selfie. Si no después tengo que dar explicaciones al fotógrafo”.

De este modo, Susana Roccasalvo va a convertir la prenda íntima y personal que hasta ahora utiliza como cábala desde la Copa del Mundo de Rusia 2018 en el objeto que utilizará para cumplir su promesa. Siempre y cuando el conjunto de Lionel Scaloni continué con su paso triunfal en Qatar y culmine sus actuaciones en un triunfo en la final del torneo.

LA NACION