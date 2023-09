escuchar

Aunque algunos sostienen que el tiempo cura todas las heridas, lo cierto es que hay ciertos sucesos que, por más que hayan sido aclarados en el pasado, resurgen en el presente. En este caso, se trata de una interna que nació entre tacos, pasarelas y tapas de revista. Hace un par de semanas, Carolina ‘Pampita’ Ardohain recordó en Noche al Dente (América TV) el mal momento que vivió en un desfile y esto hizo que se sacara del baúl de los recuerdos el ya público apodo que le pusieron en sus inicios. Ahora, Julieta Prandi, a quien se la acusó de haberlo inventado, salió a aclarar nuevamente el asunto y apuntó contra otra protagonista del conflicto: Nicole Neumann, aunque a través de pistas y sin nombrarla.

Esta semana, Prandi compartió un descargo en las redes. “Es llamativamente tirado de los pelos que después de tanto tiempo (y de la nada) ciertos medios intenten señalarme dentro de este absurdo del que no tuve ni tengo nada que ver. No estuvo ni estará jamás en mi naturaleza colgarle ‘apodos’ a nadie, mucho menos si es con malas intenciones. A quienes les interese pueden buscar una entrevista con la misma Carolina donde cara a cara aclaramos este asunto. Ella sabe muy bien que este apodo absurdo tiene otra autoría. Es más, luego de esta charla, se dio el gusto de entrevistarla...”, sostuvo y, si bien no dio nombres, todos advirtieron que se refería a Neumann, a quien entrevistó en su ciclo Pampita Online, en 2017.

Julieta Prandi habló del apodo de Pampita e hizo una revelación sobre Nicole Neumann:

Tras el fuerte mensaje que compartió Prandi, también dio una entrevista a Socios del espectáculo (eltrece) y explicó que sus palabras surgieron a raíz de una “catarata de notificaciones que no sabía de donde venían”. El cronista le explicó que había resurgido el tema del famoso apodo “Muqui”, por Mucama, que le pusieron a Pampita. La modelo sostuvo que, años atrás, ya se tomó “el trabajo y el tiempo” de sentarse con Carolina y contarle bien la historia y quién lo dijo.

“De hecho, Caro después se sentó con la responsable, con la autora de este apodo y le habrá dicho lo que necesitó decirle”, expresó Prandi y agregó: “Yo no tengo nada que ocultar. Yo me hago cargo de lo que yo digo y de lo que yo hago, no de lo que hacen otros. Al principio, cuando me preguntaban, yo no la iba a mandar al frente. Sabía por supuesto de lo que me estaban hablando, pero no la iba a mandar al frente porque no me correspondía”.

En 2017 Prandi fue a Pampita Online y aclararon los tantos

“Pero ya cuando te culpan de algo que no hiciste y estás siendo castigada por otros, llega un momento en el que decís ‘bueno, no, hacete cargo. Ya estamos grande, no tenés 18 años’”, enfatizó. Fue entonces cuando cronista le preguntó por qué, en su momento, desmintió haber sido la autora, fue en ese momento en el que apuntó contra la culpable, y sostuvo: “Porque cuando a la otra persona, en algún momento de ese mismo año, le preguntaron si había sido yo, intentó culparme y dije: ‘No, hasta acá'. Yo no te mandé al frente, pero no me quieras manchar a mí con algo que hiciste vos...”.

Si bien no la nombró, era sabido que se refería a Nicole Neumann e incluso el cronista le preguntó si hablaron al respecto. Fue entonces cuando Prandi le confió que no se dialogaron e hizo una inesperada revelación: “[Nicole] dejó de saludarme cuando yo en un desfile la saludé a Caro. Yo nunca dejé de saludarla a Caro; yo tengo buena onda, he viajado con ella”.

En este sentido, Julieta remarcó una vez más ella tiene buena onda con Carolina y que incluso recientemente se cruzaron en el gimnasio y estuvieron charlando. A modo de cierre lanzó un picante comentario que no pasó inadvertido. “Yo tengo buena onda, no sé si el resto puede decir lo mismo”, sentenció.