Si algo quedó demostrado en reiteradas oportunidades es que Wanda Nara va de frente y no tiene inconvenientes en vociferar lo que piensa. Esta semana, protagonizó un divertido momento cuando conversó con su hermana, Zaira Nara, y el equipo del streaming Rumis. Como no podía ser de otra manera, la entrevista tuvo su parte picante. Juariu le pidió que salvara a una de las dos personas con las que supo tener fuertes conflictos en el pasado: Evangelina Anderson y María Eugenia ‘China’ Suárez. Fiel a su estilo, no esquivó la consigna y dio una peculiar respuesta.

El jueves, la exconductora de MasterChef (Telefe) se comunicó por videollamada con el equipo de Rumis, el streaming que conducen desde Punta del Este su hermana Zaira, Lizardo Ponce, Lola Latorre, Agustín ‘Cachete’ Sierra, Vicky Braier y Leandro Saifir. En un momento, Juariu lanzó una picante pregunta, similar a la que le hizo días atrás a Carolina ‘Pampita’ Ardohain, pero con otros nombres y revivió viejos escándalos.

“Estás en el yate, tenés espacio para una sola persona. Vas en el medio del mar y te encontrás que de un lado se está ahogando Evangelina Anderson y del otro la China Suárez, ¿a quién salvas?”, le preguntó la influencer. “¡Qué difícil!”, exclamó Wanda, mientras analizaba las opciones. No obstante, su hermana no lo dudó y dio cuenta de a quién podría elegir: “No es tan difícil. Valu (Valentino) es íntimo del hijo”.

“¿Solo puedo salvar a una?”, quiso chequear la mediática, pero finalmente justificó: “No quiero salvar a las dos, pero son las dos mamás”. No obstante, y fiel a su estilo, lanzó: “Hay algunas de ahí que se hunden solas después, así que yo las salvo y después la vida las hunde”.

No obstante, la intérprete de “Bad Bitch” dejó a entrever que el vínculo con una de las dos mujeres mejoró considerablemente en el último tiempo. “Son mamás las dos y con Evangelina Anderson las vueltas de la vida hicieron que nuestros hijos sean súper amigos. A veces hay peleas que son un poco de cuando éramos más jóvenes, para publicitar una obra de teatro. La verdad es que tenemos la mejor”, aseguró.

Los orígenes de los conflictos entre Evangelina Anderson y Wanda Nara se remontan a una temporada de verano de Carlos Paz, no obstante en el último tiempo las cosas mejoraron un poco (Foto: Instagram)

En cuanto a esto, el hijo mayor de Wanda, Valentino, fruto de su relación con Maxi López, es íntimo amigo de Bastián Demichellis, fruto de la relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Ambos juegan juntos en las inferiores de River Plate y forjaron una gran relación tanto dentro como fuera de la cancha.

Para encontrar los orígenes de la disputa entre Nara y Anderson, hay que ir varios años para atrás. Durante una temporada teatral en Carlos Paz, Evangelina dijo que Maxi López, quien para ese entonces empezaba su relación con Wanda, se le había insinuado, algo que desató el enojo de la empresaria. Si bien tuvieron varios conflictos en el pasado, en el último año demostraron que las cosas mejoraron.

Wanda Nara y la China Suárez fueron dos de las protagonistas del recordado "Wanda Gate" Instagram @wanda_nara / @sangrejaponesa

“La gente evoluciona, crece, somos mamás y todo eso fue porque las dos estábamos en una obra de teatro y se arma todo para que la gente vaya a ver la obra”, sostuvo recientemente Anderson en una entrevista con Intrusos (América) e incluso aseguró que tomaría un café con Nara.

Sin embargo, la situación entre Wanda y la China Suárez es distinta. En 2020 estalló el escándalo conocido como el “WandaGate”. Según trascendió, Mauro Icardi le habría sido infiel a su esposa con la actriz. La pareja afrontó varias crisis e incluso se dudó que el matrimonio continuara, lograron sortear sus diferencias y se dieron una segunda oportunidad.