La pícara jugada de Lali Espósito en La Voz Argentina que indignó a Mau y Ricky Montaner: “Siento ira”

Tras una larga expectativa, y luego del éxito que marcó la última temporada, una nueva edición de La Voz Argentina (Telefe) comenzó este domingo y vino de la mano de un jurado de primer nivel. Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti, y Ricardo Montaner llegaron una vez más para aportar su carisma a un certamen colmado de historias de vida y artistas consagrados. Tras el inicio de la competencia, ya hubo un duro reclamo por la elección de un participante entre la intérprete de “Disciplina” y el dúo venezolano.

Con el fin de renovar su ambientación y apertura, este año el reality tiene un mecanismo nuevo que en el primer programa ya se usó por primera vez. Se trata de un botón para bloquear a otro coach que también esté interesado en tener a al mismo participante en su equipo. “Ustedes van a poder bloquear a uno que se haya dado vuelta. Pueden bloquear solamente una vez a cada uno, tienen tres bloqueos cada uno. Ahí están los botones, con las caritas de cada uno. Esto va a ser una guerra campal. Va a estar muy divertido”, explicó Marley, el conductor, antes de darle la bienvenida al primer postulante de las audiciones a ciegas.

En esta ocasión, la primera jurado en hacer uso del botón fue Lali Espósito, quien se interpuso entre los hermanos Montaner. En esta instancia, un joven oriundo de Bella Vista, Buenos Aires, no tardó en generar la emoción de los venezolanos y las ansias de incluirlo en su grupo. Se trata de Tomás Sagues, quien interpretó la reconocida canción de Tiago PZK y LIT Killah, “Entre Nosotros”. Los primeros en darse vuelta de sus respectivas sillas fueron Mau y Ricky, pero se vieron con la sorpresa de que fueron bloqueados, y por lo tanto se perdieron la oportunidad de integrar al participante en su equipo.

El bloqueo de Lali Espósito para conseguir a uno de los participantes

“¡No, no!”, expresaron al unísono, mientras que Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner también giraban sus sillas. Tras finalizar su presentación, fue Mau el primero en opinar al respecto. “¡Lali, caraj…”, dijo, mientras la cantante le sacó la lengua como una manera de burla. “Yo voy a decir una vaina que está más clara, este chico se iba a venir para este equipo y ella lo sabía. Voy a hacer todo lo posible para que él se vaya con Montaner o con la Sole”, amenazó Ricky por su parte.

En tanto, Espósito respondió: “Esto es parte del juego, querido”. A continuación, explicó que tomó la decisión de utilizar el botón de bloqueo ya que, por la impronta del tema, se imaginó que el joven elegiría al dúo sin dudarlo. “No me importa nada si vos te querías ir con Mau y Ricky, las reglas nuevas me han permitido bloquear a mis principales contrincantes. Es algo que imaginé”, mencionó la actriz.

Mientras realizaba su devolución, Ricky demostró una vez más su indignación. “Ira, siento ira”, dijo. Fiel a su estilo, y con las ansias de tenerlo en su equipo, Lali se dirigió hacia el participante y le dejó entrever que si no la elegía, se iba a llevar un fuerte disgusto.

“Yo te quiero decir que me encantó lo que hiciste, tenés una voz preciosa. De pronto tenías momentos melódicos muy bonitos. Sé, y te aseguro, que vas a brillar mucho con tu onda, siendo vos. Tenés un relax sorprendente. Si no me elegís a mi renuncio al programa, te invito al team Lali. Gasté mi bloqueo en vos, imaginate lo valioso que sos para mí”, expresó.

La participación de Tomás Sagués en La Voz Argentina Captura Telefé

Si bien el joven también recibió el fichaje de Passtorutti y Montaner, finalmente eligió sumarse al grupo de la carismática cantante y actriz, protagonista de Sky Rojo. “Les agradezco las palabras, son cinco fenómenos de la música. Tengo que seguir un poco por mi camino que quiero hacer y el mejor camino es con Lali”, sostuvo.

Tras sus palabras, Espósito corrió de forma efusiva hacia él para darle un fuerte abrazo y le agradeció por seleccionarla. “Las vas a romper”, le aseguró. De esa forma, logró su cometido y le sirvió ser la primera en hacer uso del botón de bloqueo.