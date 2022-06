Martita Fort recordó a Gustavo Martínez con un desgarrador mensaje: “Sigo sin poder creer tu pérdida”

Martita Fort (18) recordó a Gustavo Martínez el día en el que su tutor hubiera cumplido 63 años. La hija del empresario chocolatero Ricardo Fort utilizó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje al personal trainer, que se suicidó en febrero pasado.

“¡Feliz cumple, Gus!”, escribió la joven en una Storie en Instagram. La publicación fue acompañada de un video en el que se ve al hombre soplando una velita colocada sobre una torta de cumpleaños.

En su cumpleaños, Martita Fort recordó a Gustavo Martínez

Además, Martita decidió abrirse a sus más de 850.000 seguidores e hizo una fuerte reflexión. “Siempre te voy a extrañar. Sigo sin poder creer tu pérdida. Fuiste un hombre con un gran corazón y siempre me sacabas una sonrisa. Nunca te voy a olvida. ¡Feliz cumpleaños!”.

La muerte de Gustavo Martínez y el duelo de Martita

La noticia del fallecimiento de Gustavo Martínez, quien murió el 16 de febrero tras caer de su departamento del piso 21 en el barrio de Belgrano, tomó por sorpresa a los hijos de Ricardo Fort, quienes inmediatamente mostraron su asombro públicamente. Según se detalló en su momento, el hombre había sido diagnosticado recientemente con un principio de Alzheimer, aunque algunas fuentes aseguraban que atravesaba un cuadro de fuerte depresión.

Gustavo Martínez era el tutor legal de Marta y Felipe, hijos de Ricardo Fort Captura

Por su parte, ese mismo día Felipe posteó en su cuenta de Instagram una publicación en la que mostró su indignación por la decisión que tomó su tutor. “Papá lo recibirá con los brazos cerrados”, escribió el joven en una Storie. Luego subió un video, en el que se mostró enojado, y aseguró que nadie sabe lo que pasó en los últimos siete años. Minutos después, en diálogo exclusivo con LN+, dijo estar “cansado de que la gente opine porque dicen cualquier cosa cuando no saben, no estuvieron en el lugar”. A su vez, siguió: “Una persona a la que le faltaban diez días para dejarnos hacer lo que queramos se suicida. Diez días. Eso no es bueno”.

El posteo de Felipe Fort respecto a Gustavo Martinez.

“La gente dice que estoy enojado con él... Cómo no voy a estar enojado. Dejó a dos personas de 17 años solos. A diez días de que con Martu cumplamos 18 años se suicida”, observó el joven. “Lo había anunciado, pero nada que vos digas esto fuera a pasar, no era para tomarlo en serio (sic)”, rememoró sobre la vez que Gustavo Martínez dejó entrever que se arrojaría de un balcón.

Felipe Fort sobre la muerte de Gustavo Martínez

En tanto, el día del fallecimiento, Martita escribió un mensaje para despedir a Martínez, en el que expresó con su profundo dolor, pero también deslizó un reproche: “Me pareció egoísta lo que hizo”. A través de sus Stories de Instagram, la joven escribió: “Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo”. Luego, aseguró que no había percibido ninguna señal de que su tutor podría realizar un acto extremo como el que realizó. “Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada, ni sospeché nada porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo”, describió.

El posteo de Martita Fort tras la muerte de Gustavo Martínez (Foto: Captura Instagram/@martacfort)

“No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué, estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y apenas terminó, al rato me entero de la noticia”, continuó la hermana de Felipe, quien luego sentenció: “Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona”. Finalmente, en la última historia, Martita hizo una despedida y completó: “De igual manera, fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. Qepd, Gus, mi padrino”, escribió la joven en la conclusión de su mensaje.

El posteo de Martita Fort tras la muerte de Gustavo Martínez (Foto: Captura Instagram/@martacfort)

En una entrevista exclusiva con ¡Hola!, en abril pasado, Martita habló sobre Gustavo y, cuando le preguntaron si lo extrañaba, no dudó: “Sí, claro. Cuando pasó todo esto, cuando Felipe vino corriendo a decirme, yo pensé que no podía ser verdad, no podía ser cierto. No sé porque la gente dice que estaba deprimido si nunca nadie lo notó deprimido. Hasta el último día me trató igual que siempre, me trató como me trataba siempre. Yo nunca pensé que pudiera pasar algo así”.

Tras insistir en que no sospechaba que su tutor pudiera tomar la decisión e suicidarse, fue contundente: “Casi todos los días nos sentábamos a tomar un café y charlábamos, y nunca lo noté mal, nunca sospeché nada”.