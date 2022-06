¿Era para Gerard Piqué? Le preguntaron a Shakira por la letra de “Te Felicito” y esto respondió

En medio de una semana de revuelo por las versiones de infidelidad dentro de su relación, Shakira anunció ayer la separación con su pareja, el futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué, con quien compartió su vida los últimos doce años y tiene dos hijos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente.

A través de un escueto comunicado divulgado por su agencia de comunicación, Shakira confirmó lo que ya era un secreto a voces, y pidió respeto a la privacidad de su familia. ”Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señala la misiva.

Si bien se hizo oficial este sábado, a los ojos de sus fanáticos, la artista ya habría dado información acerca de su situación en una de sus entrevistas más recientes: la del 27 de mayo, en el programa europeo This Morning, conducido por la popular presentadora británica Alison Hammond.

Shakira habló sobre el significado de su canción “Te felicito”

En el programa, la cantante explicó de forma breve, pero contundente, el significado de “Te felicito”, la canción que, según algunos seguidores, podría habérsela escrito a Gerard Piqué. Fue la conductora quien hizo referencia al tema que la cantante grabó junto a Rauw Alejandro, y se explayó sobre algunas escenas del videoclip y sobre la letra que esconde. “Te felicito Shakira por este concepto de canción, de cómo construimos una idea de hombre perfecto en nuestra cabeza y después no es así en la realidad”, expresó.

”Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres...”, dijo la barranquillera de entrada. ”Vos crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas”, sostuvo. Luego, la periodista se detuvo sobre una escena en la que se ve la cabeza de un hombre en el interior de un refrigerador: “¿Qué buscabas?”, le preguntó. Y Shakira respondió: “Finalmente quería encontrar la verdad”.

Desde hace varios días, los medios del mundo comenzaron a referirse a los problemas de pareja que atraviesan la compositora y el futbolista. En ese contexto, el podcast catalán Mamarrazis, que se emite por las plataformas virtuales Facebook e Instagram, reveló detalles puntuales y aseguró que Shakira había encontrado a Piqué con otra mujer.

“Lo ha pillado con otra y se van a separar”, expresaron y mencionaron que, tras el conflicto, el futbolista se fue de la casa familiar, donde viven con sus dos hijos, y se instaló en un antiguo piso de un edificio de la calle Muntaner.

Además, otro de los rumores que tomó protagonismo fue que la intérprete de “Ojos así” había sufrido un ataque de nervios y de ansiedad por la separación y el posible engaño. Sin embargo, antes de conocerse el comunicado, la artista colombiana compartió un mensaje en su cuenta de Twitter y aclaró la situación.

Shakira desmintió rumores sobre su salud (Captura Twitter @shakira)

Junto a una foto con su padre, explicó que las versiones que indicaban que la habían visto en una ambulancia en Barcelona no eran actuales, sino que referían a una situación pasada que se dio cuando su padre sufrió un accidente.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, se conocieron poco antes del Mundial de Sudáfrica, en 2010. En aquel entonces, ella había sido elegida para interpretar la canción oficial de la competencia, “Waka Waka”, y él se encontraba entre las figuras más importantes de la selección de España, que ese año se consagró campeón.

Durante todos los años que permanecieron en pareja, se mostraron felices y unidos en viajes, casamientos y en la comodidad de su hogar. Sin embargo, tras doce años juntos, finalmente decidieron ponerle fin a su relación y confirmaron así las versiones que se instalaron en los últimos días.

La letra de “Te felicito”

"Te felicito", la canción de Shakira con Rauw Alejandro

Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien esе show

Te felicito, qué bien actúas

Dе eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti

Y ahora resulta que lo sientes

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Hablándote claro, no te necesito

Perdiste a alguien auténtico

Algo me decía por qué no fluiamo’

Te va a picar cuando recuerde’ cómo nos comíamo’

Como ante’

Tú de espalda apoyándote del volante

Quemando el tranquilizante

No te bloqueé de las rede’ pa’ que vea’ la otra en la Mercede’

No me cuente’ más historia’, no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas