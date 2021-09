Sabrina Rojas habló de los motivos de su separación de Luciano Castro: “Él se enrosca con la vida”

En los últimos meses, el nombre de Sabrina Rojas estuvo en el centro de la escena por distintos motivos. Primero, su separación de Luciano Castro acaparó todas las portadas de las revistas del corazón, sobre todo después de tantas idas y vueltas que sufrió la pareja. Luego, su inesperado romance con el “Tucu” López captó la atención de todos los paparazzis, quienes comenzaron a seguirlos día y noche para conseguir una foto de los tortolitos.

Esta mañana, la actriz -que acaba de volver a las tablas con Desnudos- pasó por el living de Los ángeles de la mañana y habló de todo: la relación con su ex, cómo le contó que estaba saliendo con el actor de Sex y los motivos por los cuales decidieron ponerle punto final a su matrimonio.

“Estrenamos el jueves pasado, ya el viernes tenemos localidades agotadas, las dos del sábado también, así que estamos felices. El elenco es hermoso”, advirtió Rojas invitando a todo el panel al teatro. Tras expresar la felicidad que significa volver a trabajar después de un año y medio de pandemia. “Nos contenemos mucho, si un día alguno se siente mal vamos a contener a ese. Tenemos confianza para decirnos lo bueno y lo malo, y nos contenemos mucho, de hecho eso pasó con nuestra separación. A veces llegás bien, a veces de mal humor ”, confesó, al tiempo que aclaró que la dinámica cambió bastante a partir de su separación con Castro.

Si bien siguen siendo buenos amigos, Rojas aclaró que no puede hablar abiertamente de su nuevo amor por respeto a su ex. “Los chicos [Gonzalo Heredia y Luciano Cáceres] son muy amigos del gordo, charlo más con las chicas [Brenda Gandini y Mey Scápola]. Él no lo toma mal, pero tampoco es para que estemos charlando ‘qué hiciste anoche’. Está todo bien, más que charlado, pero tampoco puedo ser libre hablando con los chicos”, reveló.

El elenco de Desnudos, en el día del estreno en la calle Corrientes

Mientras advirtió que el “Tucu” López todavía no fue a verla porque tiene teatro a la misma hora, la actriz destacó la caballerosidad del galán que le mandó un inmenso ramo de flores para el estreno. “Está en todos los detalles”, indicó enamorada. En cuanto a si Castro rehizo su vida, preguntó: ‘¿Hay data de que anda noviando, no?’. Ante la confirmación de algunos rumores, la modelo reflexionó: “ Él no cuenta tanto, es más para adentro (…) Mientras esté bien... Yo no le pregunto eso, sólo si se dice algo y tengo curiosidad. Sería re egoísta si me diera celos ”.

Si bien asegura que por la separación hay ciertos vínculos que naturalmente se cortaron, el plan de Rojas es mantener una buena y armónica relación con el padre de sus hijos. “Yo no tengo problema en juntarme a comer un asado, me van a ver comiendo sola con Lu porque tenemos cosas que hablar. Hacemos muchas cosas para que eso suceda, para que nuestros abrazos y reuniones familiares no se terminen”, confesó.

“ Las personas que estén con nosotros van a tener que entender que va a ser así. Y para que eso pase es porque el vínculo de pareja esté terminado. Si uno queda enganchado esto no podría suceder. Nos seguimos amando como personas (es el papá de mis hijos) pero como pareja se terminó ”, agregó.

En cuanto a los motivos que los llevaron a tomar la decisión de terminar la relación, la actriz explicó: “La pandemia primero hizo que nos reencontremos mucho, pero después se dilató todo demasiado. Estuvimos mucho dentro de casa. Quizá tenía que suceder para que esto termine, quizá en la rutina no hubiéramos visto ciertas cosas. Íbamos camino a…”.

“ Luciano tiene complicaciones en la vida. Yo soy más simple, la paso bien en cualquier lugar; é se enrosca con la vida. Es muy divertido, pero muy para adentro. Al principio la soledad era terrible, sobre todo, a la noche. Ahora estoy feliz, nadie me hace ruido en el gimnasio ”, comentó, entre risas quien se quedó viviendo con sus hijos en la casa familiar.

Nuevos aires

“Terminé anclada otra vez con el mismo patrón: chongo, lindo”, bromeó Sabrina Rojas al referirse a su nuevo amor, el “Tucu” López. Mientras Yanina Latorre confesaba que a ella le gusta más Luciano Castro, la rubia advirtió que hay mucha gente que todavía no acepta su separación y a la cual le jode sus historias. “Yo también lo quiero, pero en su casa”, lanzó, entre risas.

Enseguida, advirtió que el actor de Sex y su ex no se conocen, ni tampoco hay un vínculo entre López y sus hijos, Esperanza y Fausto. “Nos hubiera gustado que sea todo mucho más tranqui pero se supo. Mis hijos no ven tele, no tienen idea. Son como los hijos de Juana Viale, ven solo YouTube”, aclaró dando cuenta que los pequeños no tienen idea del nuevo romance.

“¿Cómo le contaste a Luciano que estabas saliendo con el “Tucu”?”, interrumpió Pía Shaw. “Él sabía que yo estaba haciendo mi vida, pero como había fotos le conté. Sabe quién es. De hecho, ayer se juntó con Jimena (Barón) por la película, así que sabe que es su ex novio”, señaló. Y enseguida, la actriz habló de la relación de Castro con la cantante. “Jime es muy amiga de Lu, él la ama. Ha venido a casa cuando estaba de novia con Osvaldo y después estuvieron mucho tiempo sin verse”, reveló.

Rojas y El Tucu López en su primera salida oficial, este miércoles, por el estreno de Perdida mente Gerardo Viercovich

En cuanto a las versiones que aseguran que ellas se dejaron de seguir en las redes, Rojas aclaró: “Me da un poco de pudor hablar de ella, es una fiaca que la estemos nombrando. Me cae re bien eh, ella me dejó de seguir en Instagram cuando hizo limpieza de gente, y yo después también. Fue mucho antes de todo esto. Para mí ella ha hecho himnos a las mujeres, la admiro mucho como artista. Todas hemos sido ‘La tonta’, ‘La Cobra’, ‘Flor de involución’”.

Ante la intriga si le había dedicado algún tema al “Tucu”, la modelo entró en duda y prometió ponerse a investigar. Sin embargo, todas las miradas volvieron de nuevo a su exmarido y a cómo es la relación actual post separación. “¿Se pelearon por los bienes?”, disparó De Brito queriendo meterse aún más en la intimidad. “Todavía no, teníamos tantas ganas de separarnos que fue ‘llevate lo que quieras’”, respondió con humor.

“Yo me quedé en casa y él se fue. El finde yo me fui a Villa Urquiza [donde vive el “Tucu” López] y él vino a quedarse en casa con los nenes. Tiene llaves, es su casa. Es la casa de nuestra familia, es un gran papá, un ser de luz”, comentó mientras destacaba que se hace cargo de todos los gastos.