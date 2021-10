La polémica comparación de Guillermo Coppola sobre los argentinos y los uruguayos

Guillermo Coppola disfrutó un agradable fin de semana en Uruguay y pasó por el escenario del América Business Forum para charlar sobre su trayectoria como empresario. Su carrera en el mundo del fútbol es un ejemplo para muchos y, por eso mismo, fue convocado a participar del evento que reúne personalidades relevantes en el mundo de la cultura, el arte y los negocios de la región. Su participación se dio en medio de la denuncia de Mavys Álvarez contra Diego Maradona.

La desafortunada frase de Guillermo Coppola en medio de la denuncia de Mavys Álvarez contra Diego Ma

Álvarez habló en repetidas sobre el calvario que vivió junto a Diego Maradona cuando tenía apenas 16 años. Aunque se la tituló como “la novia” del exjugador, la mujer cubana que hoy tiene 37 años dejó bien en claro que no tenía capacidad de decisión.

Guillermo Coppola participó del América Business Fórum

“Sentí miedo en varias oportunidades de no poder controlar ciertas situaciones, de no poder decidir”, expresó Álvarez durante una entrevista con Luis Ventura. En esa misma ocasión, declaró que muchos de los videos íntimos que circulan de ella junto a Maradona fueron filmados por el entorno del futbolista, entre ellos, Coppola.

Antes de estos dichos, el exrepresentante opinó que la mujer hizo bien en salir a contar sus vivencias y hasta se ofreció a encontrarse con ella para charlar: “La invitaría a tomar un café, y si tiene que darme un bife, que me lo dé”.

Guillermo Coppola habló sobre la polémica de Diego Maradona

Durante una entrevista en el América Business Fórum, el empresario argentino habló de su carrera y de muchos de los momentos más duros que vivió junto a Diego Maradona. Sin embargo, hubo un dicho en particular de la charla que, aunque no estuvo directamente relacionado con el tema, no fue recibido muy felizmente por la audiencia.

El conductor que se encargó de realizar la entrevista le preguntó a Guillermo apenas puso un pie en el escenario en qué cosas eran similares los uruguayos con los argentinos y la respuesta fue, para muchos, desafortunada.

“Dicen que somos hermanos”, dijo Coppola, aunque rápidamente agregó: “Pero el uruguayo es más respetuoso de la intimidad, el argentino es más de meterse en la cama del otro, que es el lugar más íntimo, y es algo que yo jamás hice”.

Guillermo Coppola habló sobre Mavys Álvarez

“Nunca señalé porque no me gusta señalar, no soy de esos, por eso nunca hubiese sido un buen policía”, continuó. La fuerte declaración la cerró con un tono conciliador donde se refirió al orgullo de ser argentino: “Mi país es así, y vivo y estoy contento de vivir en mi país”.