America Business Forum 2021: así empezó el evento que reúne a líderes políticos, CEOs y figuras de la cultura

Este viernes se está desarrollando la sexta edición del America Business Forum, el evento que reúne a CEOs, líderes políticos, emprendedores y exponentes de la cultura y el entretenimiento. La cita es en Punta del Este, en Uruguay; desde allí se abordan temas referidos al futuro, la economía y política de la región, además del impacto de la pandemia en los distintos ámbitos de la sociedad, incluido en el fútbol.

Entre las figuras convocadas para esta ocasión se encuentran el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; la conductora de televisión, Susana Giménez; la ministra de Economía uruguaya, Azucena Barbiechi; el creador de Ualá, Pierpaolo Barbieri; el director del Washington Post, Marty Baron; el presidente del unicornio uruguayo DLocal, Jacobo Singer; el empresario y exrepresentante de Diego Maradona, Guillermo Coppola; el ícono del fútbol Sebastián Verón y el biólogo y best seller Estanislao Bachrach.

El presidente Luis Lacalle Pou fue el primero en ser entrevistado Captura de Video

El primero en tomar la palabra fue el mandatario uruguayo, quien habló sobre la gestión de su gobierno en el contexto de la pandemia de coronavirus y los desafíos que ha tenido que enfrentar al convertirse en presidente. “No hay una fórmula. Todo tiene que ser a la medida de tu país y hay que mirar hacia adentro para determinar hasta dónde estás dispuesto a tomar medidas. El miedo hay que mirarlo de frente y, sobre todo, cuando mi tarea no es garantizar mi propio bien sino el de un país, el de un pueblo. Cuando tomamos la decisión frente a la pandemia fue complicado, pero si hubiéramos tomado otra estaríamos en una situación sanitaria y económica muy dura”, dijo Lacalle Pou.

Por otro lado, sostuvo que espera que Uruguay se convierta en el destino de mucha gente y que siempre se pueda “disfrutar de la libertad”. “La nuestra es una gran nación y fue una construcción colectiva de distintos partidos políticos ¿Qué busca un ser humano? Certidumbre, paz, tranquilidad, confianza. No lo hace un solo presidente, lo hacen todos los que pasaron”, agregó.

En esa línea, Verón habló sobre su rol al frente del club Estudiantes de la Plata, recordó su carrera como futbolista y reflexionó sobre la forma en que los deportistas asumen responsabilidades dentro y fuera de la cancha. “El deporte en equipo es el mejor exponente para transferir una visión y una misión. Durante mi trabajo en Estudiantes me enfoqué en hacer sentir importantes a todos. Si el equipo jugó bien o jugó mal se transforma en el trabajo diario. En la pandemia esto cambió y se perdió el vestuario. El fútbol necesita empatizar. No es solo jugar 90 minutos; me gusta saber qué te pasa con tu familia, con tu gente, empatizar y gestionar un grupo”, expresó.

Juan Sebastián Verón habló sobre la vida de los futbolistas desde que comienzan con su carrera hasta que llegan a la elite Captura de Video

Además, afirmó que detrás de la vida llena de privilegios de los futbolistas hay mucho sacrificio previo y durante la carrera deportiva. “Hay que tomar responsabilidades para llegar a donde uno llegó. Muchas veces vemos a niños que salen de la periferia. Transformar la vida de mucha gente con responsabilidad. El recorrido que hacés deja de lado a la familia, momentos, amigos. El futbolista es una empresa, si vamos a ver los números, si vemos la cantidad de gente que hace una camiseta, hay muchas personas que trabajan. Muchas veces se minimiza que el futbolista genera mucho, pero el futbolista gana mucho porque genera mucho. Un futbolista es una empresa”, reflexionó.

En tanto, Bachrach habló sobre cómo las emociones se reflejan en el cuerpo. Según manifestó, las personas mienten, pero su físico no. “El cuerpo es materia y casi todo es energía, somos poca masa. ¿Dónde están las emociones en estas partes? Las emociones se originan en la cabeza y viajan al cuerpo, y depende de lo que hagamos con esto se van a quedar ahí o liberar. Somos energía en movimiento, y cómo se mueve y el tipo de energía que tenemos depende de nosotros. Cada cuerpo tiene su propia impronta, su autenticidad y su verdad, y el cuerpo no puede mentir”, explicó.

Estanislao Bachrach explicó cómo las emociones se reflejan en nuestro cuerpo Captura de Video

El experto indicó que las emociones son producto de lo que experimentamos y de las personas que conviven con nosotros. “Las emociones aparecen por cómo interpretamos las cosas que estamos viviendo. Por la interpretación de las situaciones. Esos pensamientos van a determinar como te sentís todos los días de tu vida. El malestar tiene que ver con la forma de pensar. Estamos constantemente pensando y sintiendo, y en esto entran los círculos viciosos, la gente que se queja, la gente que es negativa, o puede convertirse en un círculo virtuoso con gente que piensa cómo cambiarlo”, aseveró.

Por su parte, Coppola se refirió a la relación que mantuvo con Maradona y su presente dentro de los medios de comunicación: “Viví al lado de una persona a quien quiero, que fue mi amigo, que después tuvo un flagelo que le arruinó la historia de su vida, pero yo no tuve ese problema”.

Guillermo Coppola habló sobre Diego Maradona y los conflictos en los que se vio envuelto por esa relación Captura de video

La agenda que viene

Este sábado 9 de octubre se realizará el evento especial con las personalidades del ámbito musical y del espectáculo, que tiene a María Becerra y Mau y Ricky como los primeros invitados del America Rockstars. Se trata de un festival enfocado en los jóvenes como principales agentes de cambio y también contará con la presencia de los referentes de las nuevas generaciones, como el influencer Santiago Maratea, el trapero uruguayo Peke 77, Candelaria Tinelli junto a su pareja Coti Sorokin, y la banda de música urbana Enemy.

El show se desarrollará en dos mega escenarios. En el primero, tendrán lugar los espectáculos musicales de los artistas invitados. El segundo estará conducido por Darío Barassi y tendrá como protagonistas a personalidades como Ricky Sarkany, Cris Morena, Martín Bossi, Guillermo Coria y Nacho Viale, quienes compartirán sus historias de vida.