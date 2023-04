El cambio de look de Julieta Poggio de Gran Hermano que fue furor en las redes

escuchar

Julieta Poggio encendió las redes con un look totalmente renovado. La ex Gran Hermano (Telefe) se encuentra de recorrida por los diferentes medios de comunicación y, en cada uno de ellos, sorprendió con sus diversos atuendos e improntas. En esta oportunidad deslumbró a sus seguidores con un cambio total de imagen en donde le hizo honor a dos famosas cantantes internacionales.

Julieta Poggio lució un nuevo estilo (Fuente: Instagram/@mauromaxdebrito)

Actualmente Poggio está inmersa en el mundo que soñó: flashes, sesiones de fotos y fans. Luego de confirmar en Biri Biri (República Z) que José María Muscari le propuso organizar una obra teatral y ser una de las protagonistas, la influencer posó para la reconocida revista Gente con un llamativo cambio. Luego de hacer públicas algunas capturas en su cuenta oficial de Instagram, enseñó en detalle la transformación.

Poggio asombró a los usuarios con un nuevo color de pelo, esta vez mucho más oscuro y con mechas rojas. En las imágenes apareció con todo el cabello recogido y durante la preparación del peinado, le preguntó a su estilista en quién se inspiró para realizarle ese cambio de look. “En Christina Aguilera”, respondió al tiempo que la actriz celebró su homenaje.

Julieta Poggio y su atuendo similar a Britney Spears (Fuente: Instagram/@poggiojulieta)

Además, mucho antes de teñirse y modificar su tipo de peinado original, aprovechó los rulos para lucir un atuendo similar al que utilizó Britney Spears en su videoclip “Baby One More Time”. En la sesión que organizó la revista, la ex Gran Hermano utilizó tres outifts diferentes en un espacio urbano para ser fotografiada. No obstante, aquella renovación solo duró una tarde. Esta mañana Julieta compartió en las historias temporales que ya retomó a su estilo original, con su tono de pelo castaño claro y sus ondas tan características.

“Ella es la ícono del momento”; “Julieta morocha es un fuego”; “Si a ella le gusta, es su decisión”; “Me enamoré de la Juli morocha”; “No le queda mal”; “Ese maquillaje es más natural, le queda mucho mejor” y “Todo le queda bien a esta mujer”, fueron algunas de las reacciones sobre el cambio de apariencia de Poggio.

LA NACION