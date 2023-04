Omar Calicchio salió a explicar qué hacía con Jey Mammon en España: “No estoy ayudando a nadie”

escuchar

Si bien desde que trascendió la denuncia por abuso sexual infantil en su contra, Juan Martín Rago, o como se lo conoce públicamente, Jey Mammon, perdió varios amigos del medio, aparentemente otros no le habrían soltado la mano. El martes en LAM (América) compartieron imágenes del actor en España, donde aterrizó hace casi una semana, en compañía de una reconocida figura del espectáculo argentino, Omar Calicchio, que también se encuentra allí, y que además colaboraría con el músico en la realización de un posible nuevo proyecto artístico. Sin embargo, el actor salió a hablar del tema y fue contundente.

Según aseguró De Brito, en el encuentro que captaron las cámaras, donde se los pudo ver conversar animadamente mientras recorrían las calles madrileñas, los argentinos hablaron sobre la posibilidad de hacer un musical: “Jey Mammon quiere escribir uno. Evidentemente, Omar lo va a ayudar”. Si bien no se conocen más detalles sobre el tema, de lo que sí hay certezas es que Calicchio tiene una amplia trayectoria en el rubro, con varios títulos como actor en su haber.

Las imágenes de Jey Mammon en Madrid

Sin embargo, luego de que trascendiera la información, este miércoles en Socios del espectáculo (eltrece) compartieron un mensaje de audio que envió Calicchio donde si desmintió categóricamente ser el productor de Jey Mammon. “Me estoy viendo por distintos medios, que están diciendo que yo ya soy el hombre de confianza, que yo estoy ayudando. Me gustaría tratar de aclarar que yo no estoy ayudando a nadie, ni produciendo, ni nada. Simplemente, fui a tomar un café como una persona que se interesa por saber como esta otra persona. Nada más”, sostuvo a través del mensaje de audio.

En este mismo sentido y en el marco de un pedido para aclarar la situación, expuso: “No soy mediático ni sé responder a cosas mediáticas y tampoco quiero ni debo opinar de nadie como nadie debe opinar de mí”.

Por su parte, Mariana Brey amplió la información y contó que habló con Calicchio: “Omar la está remando, lejos de tener una productora, de poder producir un espectáculo. Me dice ‘por un lado, me causa gracia, por el otro me amarga’”. En este sentido, comentó que lo notó “amargado” por el lugar en el que terminó tras la difusión de las imágenes.

La palabra de Omar Calicchio tras ser visto con Jey Mammon en España

“Tampoco es que se quiere despegar. Me dice ‘yo me tomé un café y quería escucharlo’”, expresó la panelista y agregó que según Calicchio él y Mammon no son “amigos íntimos” si se conocen y advirtió que Omar valora el “talento y el nivel de artista que es” Rago.

Quién es Omar Calicchio, el actor que fue visto en España con Jey Mammon

Omar Calicchio nació en 1965 y es actor, cantante y director. Su gran camino recorrido sobre los escenarios durante décadas, le valió varias distinciones y reconocimientos, entre ellos el ACE y el Hugo. Asimismo, recibió el premio Konex en 2011 y en también en 2021 fue galardonado junto a Mariano Chiesa, Fernando Dente, Alejandro Paker y Roberto Peloni como Intérprete Masculino de Musical de la última década.

Omar Calicchio es un reconocido actor y cantante argentino, con extensa trayectoria en teatro omarcalicchio.com

En su cuenta de Instagram se describe como “artista” y tiene fotos con varias figuras como Lucía Galán, Nicolás Scarpino y Raúl Lavié. En tanto, en su página web oficial, tiene en detalle toda su carrera artística, se pudieron advertir varios de los trabajos como actor y cantante. Entre algunas de sus participaciones se destacan su personaje de Rick en la primera temporada de Floricienta y sus participaciones en Los Roldán y Solamente vos.

Omar Calicchio junto a Lucía Galán y Nicolás Scarpino en España Instagram @omixomix

Por otra parte, su nombre suena con fuerza en el mundo del teatro musical argentino: estuvo en Drácula, El jorobado de París y El violinista en el tejado, entre otros títulos. Asimismo, cabe destacar que sus trabajos más recientes fueron en Madrid, España, donde trabaja activamente desde 2021. Entre sus proyectos se encuentra Kinky Boots, dirigida por Ricky Pashkus.

