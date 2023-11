escuchar

Otro escándalo tocó a las puertas de Luis Miguel Gallego antes de finalizar este 2023, se trata de una nueva denuncia pública que Aracely Arámbula, su exesposa y madre de sus dos hijos varones - Miguel y Daniel de 14 y 16 años respectivamente - inició contra El Sol de México en reclamo de una cuantiosa cifra de dinero que el artista adeudaría en calidad de cuota alimentaria para los menores. Según informó el abogado de la actriz, Guillermo Pous, este impago consta de 2019.

La relación entre las estrellas mexicanas comenzó en 2005 y terminó en 2009, durante ese tiempo, se convirtieron en una de las parejas más duraderas que tuvo el artista de talla internacional. Como fruto de su amor, concibieron a dos niños y el romance terminó cuando Arámbula decidió retornar a su trabajo luego del último embarazo. Según explicó Polo Martínez, su exmanager, en Me gusta la tarde (Canal 26), ese habría sido el objeto de molestia y la causa que derivó en la ruptura, ya que para el cantante ella debía permanecer en su casa al cuidado de los bebés.

Con el paso del tiempo y las deudas por la manutención de los niños que se habrían ido acumulando por parte de Luis Miguel, Aracely hizo una denuncia pública y un llamado a la Justicia contra El Sol de México. Según indicó la mexicana, en 2019, cesó el pago que equivaldría a un año y medio de pensión. Por lo tanto, un nuevo escándalo pondría en juego la imagen y reputación del cantante.

Si bien Luis Miguel habría hecho un depósito recientemente en una cuenta bancaria, este no correspondería con el monto acordado, por lo que Arámbula no retiró el dinero e hizo una advertencia a través de su abogado.

Luis Miguel y Aracely Arámbula en sus mejores momentos (Fuente: Agencia Andina)

En diálogo con el programa mexicano Ventaneando (Azteca Uno), Pous señaló: “La estrategia de los abogados del señor Gallego [Luis Miguel] para pretender actuar de buena fe y para evitar cualquier posible contingencia por este reiterado experimento, depositan billetes de depósito o consignan billetes de depósito en el juzgado por la cantidad que ellos consideren necesaria o suficiente, pero no significa que sea la correcta o lo acordado”.

Y agregó: “La señora Arámbula no fue notificada. Todo esto se sabe por filtraciones de la prensa”. Además, acusó al equipo de representantes de Luis Miguel de no buscar a la madre de sus hijos e indicarle dicha transacción bancaria. Incluso, habrían manifestado que cerró sus cuentas en los Estados Unidos para no recibir el dinero.

Como si fuera poco, además de la demanda del abogado de Arámbula contra el intérprete de “Suave” por el dinero adeudado de la cuota alimentaria, la actriz ganó meses atrás una disputa judicial contra el cantante, después de que este se negara a firmar los pasaportes de sus hijos.

“Toda vez que se buscó al señor Gallego para que efectivamente diera la autorización de participar en la gestión de los pasaportes de los niños, porque al día de hoy siguen siendo menores, y después de reiteradas ocasiones que se trató y no se logró, es que la señora Arámbula solicita judicialmente que el juez firme esta autorización en rebeldía del señor Gallego para poder obtener los pasaportes. Es por ello que Aracely obtuvo los pasaportes con vigencia de seis años para sus hijos”.