El debate por la vacuna del coronavirus se metió en PH, Podemos Hablar.

15 de noviembre de 2020

"Es una charla que hay mucho en la casa, hay distintas posturas, no sabía que se iba a agrietar", comenzó diciendo Andy Kusnetzoff, conductor de PH, Podemos Hablar (Telefe). Y realizó una ronda de preguntas para saber qué opinaban los invitados sobre la futura vacuna contra el Covid-19 y la polémica en torno a las voces que se oponen.

"Yo me la pienso dar, yo soy pro vacuna, creo que la vacuna no tiene sentido si nadie se la aplica y tampoco si poca gente se la aplica. Es una cuestión de comunidad, de inmunidad de rebaño. Sí quiero una vacuna que pase por los más estrictos controles, creo mucho en los controles de la FDA, de la ANMAT; por la condición de inmunización, yo me la aplico tres veces y se la aplico a todos los míos", manifestó Mónica Gutiérrez.

"¿Usted Sofía?", le consultó el conductor del ciclo a la hija de Aníbal Pachano. "Sí, seguramente me dé la vacuna, pero que pase por todos los protocolos". Flor de la V coincidió con Gutiérrez sobre la importancia de que la vacuna cuente con los estrictos controles previos: "Como mamá primero la seguridad de mis hijes. Son fundamentales los controles. Me informaría bien, pero creo que es clave que todos nos vacunemos".

En ese contexto, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, quien también estuvo invitado al programa de este sábado, explicó: "Yo me voy a poner al vacuna que compre el estado argentino, que comprará la vacuna que esté aprobada. Las vacunas que ingresen al país tienen que pasar por ANMAT, que tiene jerarquía internacional en cuanto a la aprobación de medicamentos". Y agregó: "Cualquiera que tenga la aprobación de la ANMAT evidentemente es una vacuna que cumple con los requisitos y estándares internaciones. No hay que caer en 'engrietar' la vacuna, me parece que es una discusión que no contribuye". "Es que todo es debate ahora, todo se cuestiona", interrumpió Flor de la V.

"Me parece que tenemos que cumplir como comunidad. La pandemia nos va a exigir otra cosa porque va a ser la campaña de vacunación más grande de nuestra historia. Si hay información que hay que volver a explicar, que se explique. Cualquiera sea la vacuna va a tener que ser aprobada por la autoridad sanitaria de nuestro país que es la ANMAT", aseguró Cafiero.

Por último, concluyó: "Nosotros tenemos que tener bien presente que lo que necesitamos es evitar la segunda ola, el segundo rebrote. Tenemos que seguir con muchos cuidados, independientemente que los casos vayan bajando. Estamos avanzando con todos los contratos para que la vacuna llegue lo más rápido posible. Lo que nosotros no queríamos es que ya la vacune esté en otros lugares del mundo y no en la Argentina. Lo que nos hemos garantizado es que cuando la vacune esté en cualquier parte del mundo, aprobada y como corresponde, se esté vacunando también acá".