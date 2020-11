Un grupo de actores y actrices lanzaron una campaña a favor de la vacuna contra el coronavirus llamada "Yo sí me vacuno" Crédito: Archivo

El debate por la aplicación de la vacuna llegó al mundo del espectáculo. Después de que Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud, habló sobre la vacuna rusa Sputnik V para combatir el coronavirus y expresó que le gustaría contar con algunas celebridades como voluntarios para generar una mayor aceptación en la sociedad, varios artistas emitieron sus opiniones al respecto. Incluso, un grupo de actores y actrices lanzaron una peculiar campaña.

"Yo sí me vacuno" es el nombre de la iniciativa con la que los artistas manifestaron su intención de aplicarse la vacuna contra el coronavirus. El grupo de personas que participaron de la medida son Mercedes Moran, Gustavo Garzón, Cristina Banegas, Taty Almeida, Rita Cortese, Federica Pais, Marina Glezer, Pablo Echarri, Diego Brancatelli, Adrián Paenza, Julieta Camaño, Ignacio Copani, Darío Grandinetti, Any Ventura y Jean Pierre Noher.

La campaña fue presentada en el programa de radio La Mañana, que conduce Víctor Hugo Morales, y a través de un audio se pudo escuchar una compilación de frases de estos artistas que expresaron su postura sobre la aplicación de la vacuna.

Con la canción "No hago otra cosa que pensar en ti", de Joan Manuel Serrat, de fondo, los artistas indicaron: "Yo me cuido. Yo me vacuno. Yo cuando llegue la vacuna me voy a vacunar. Yo sí me vacuno. La vacuna es fundamental para la salud de todos nosotros. Porque me cuido me pongo la vacuna rusa. Sí, yo me quiero vacunar".

"Al coronavirus le ganamos entre todos. Me vacuno yo, se vacunan mis hijos, nos vacunamos todos. La salida es colectiva. Me parece que es importantísimo. Es una bendición que tenemos esta oportunidad para cuidarme yo y, además, para cuidar a los otros. Me vacuno por mí y por los otros. Para cuidarnos entre todos. Posiblemente haya que vacunarse más de una vez, así que esto es una construcción colectiva", continuaron.

Y por último, se pudo distinguir la voz de Jean Pierre Noher, quien enfáticamente parafraseó la canción de Serrat y entonó: "No espero otra cosa que la vacuna, desde ya, no hago otra cosa que vacunarme. No hago otra cosa que pensar en ti, en la vacuna que nos salve. Vacunémonos".

Estos no son los primeros artistas que se pronuncian en favor de la aplicación de la vacuna. De hecho, una de las primeras celebridades que confirmó que se vacunaría de forma voluntaria fue Florencia Peña. "Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable", escribió la actriz en sus redes sociales con el humor que la caracteriza.

Luego de los dichos de la secretaria de Acceso a la Salud, los usuarios de las redes sociales comenzaron a sugerir nombres de famosos que podrían sumarse a la campaña. Entre ellos, citaron a Jorge Rial, quien, al ver la repercusión sobre el tema también ofreció su brazo. "Me despierto y la manada propone famosos para que se den la vacuna rusa. Con tono agresivo me ponen en la lista. Lejos de ofenderme me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la Tierra plana. Estoy", publicó Rial.

Por su parte, el periodista Diego Brancatelli también se sumó a la lista de voluntarios. "Pero por supuesto que me la daría. Primero, noto un tono burlón; durante todo el día de hoy lo sentí. Rusia es una potencia mundial. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia. Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quien no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna", aseguró.