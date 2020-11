La artista expresó su idea de crear una fundación para que Cielo y Vida puedan tener todo lo que necesiten una vez que ella muera Fuente: LA NACION - Crédito: PATRICIO PIDAL/AFV

14 de noviembre de 2020 • 16:29

Este 27 de noviembre a las 21:30, Inés Estévez (55) estrenará Entre Casa, una espectáculo vía streaming con su banda, como su nombre lo indica, desde el living de su casa. Consciente del paso del tiempo y de las necesidades de sus hijas con discapacidades, la actriz y cantante expresó su preocupación sobre el futuro de Cielo y Vida cuando ella ya no esté.

Entrevistada por Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina (La Once Diez), Inés Estévez habló sin tapujos de la discapacidad, del trabajo pendiente en las sociedades en torno a su aceptación y, como un tema paraguas, la inclusión de las diversidades. Tras recordar y aclarar la razón por la que había reposteado una publicación de "Repensar la discapacidad", la artista expresó su preocupación por el futuro de sus hijas Cielo (10) y Vida (11).

Desde que junto a su expareja Fabián Vena decidieron a adoptar a Cielo y Vida, Estévez se convirtió en una referente de la lucha por la inclusión de las personas con discapacidad. Consultada sobre si está tratando de dejarles allanado el camino a sus hijas, la artista fue contundente. "Yo no sé si les estoy preparando un mundo mejor, al menos estoy intentando colaborar con gente que está en el tema, estoy intentando dar a conocer una realidad que el gran porcentaje de la población ignora", expresó durante la entrevista radial.

Además de recalcar cómo busca que se hable de discapacidad y de inclusión en distintos ámbitos, Estévez se refirió a un tema que le genera preocupación de manera recurrente. "No voy a poder dejarles un mundo mejor y tengo dos hijas con un grado de discapacidad... y mi desesperación es qué van a hacer cuando yo no esté, qué va a ser de ellas", se preguntó la actriz.

Sobre el final de la entrevista, Estévez precisó las necesidades de cuidado que requiere, en especial, Cielo. "La más chica es una nena que va a ser una nena siempre, en principio no va a tener autonomía, no es una persona que pueda decidir lo que quiere comer; estoy tratando de ver, tanteando, observando, qué puede querer. Es una gran problemática que tenemos los padres que tenemos hijos con discapacidad", añadió. Además, la actriz sostuvo que buscará crear una fundación para que cuiden de sus hijas una vez que ella no esté, ante lo inevitable.