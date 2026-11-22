La reciente consagración de Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla generó un intercambio inesperado en la televisión argentina. Sabrina Rojas, en pleno traslado hacia Colombia para presenciar el encuentro ante Atlético Mineiro, entabló comunicación con el programa Buen Día (ESPN), donde trabaja su expareja, el periodista y futbolista José Chatruc. El cronista Damián Iribarren interceptó a la modelo en el aeropuerto, lo cual derivó en una revelación pública sobre un sueño reciente de ella ante las cámaras: “Pepe, anoche soñé con vos”.

La conductora detalló la naturaleza del episodio onírico ante la audiencia del canal deportivo: “Soñé que debíamos asistir a un evento y por tu culpa no logré bañarme, por lo cual me enojé mucho”. Chatruc, desde el estudio, buscó restarle dramatismo a la situación y bromeó con la posibilidad de que aquella pesadilla tuviera tintes negativos. La interacción, marcada por la complicidad, permitió vislumbrar la buena relación que mantienen los protagonistas tras el fin de su vínculo sentimental en agosto de este año.

El paso de Sabrina Rojas por ESPN no tardó en ser viral

El eje de la conversación viró rápidamente hacia el desempeño del club de la Ribera en el certamen continental. Iribarren, al notar la química entre ambos, consultó a Rojas sobre la posibilidad de efectuar una promesa si el equipo azul y amarillo conquistaba el trofeo. “¿Por qué lo involucramos a él? Quizás no tiene deseos de verme”, respondió la conductora. No obstante, el panelista deportivo aceptó el desafío y ella lanzó la propuesta directa: “¿Me cocinás algo?”. El exfutbolista respondió de manera afirmativa ante el compromiso asumido en vivo.

La historia sentimental entre ambos tuvo su oficialización en abril de 2026, cuando aparecieron registros de ambos en playas uruguayas. A pesar de la ruptura posterior, la cual Rojas definió en sus redes sociales como el resultado de una magia que se desvaneció, el vínculo actual conserva matices de afecto. La modelo remarcó que el trato con el exjugador de Racing es excelente y que ambos preservan un recuerdo positivo del tiempo compartido.

La consagración de Boca hizo que Chatruc tenga que cumplir su promesa con Sabrina Rojas Matias Delacroix - AP

La logística del viaje hacia Colombia representó un esfuerzo logístico considerable para Rojas, ya que la conductora describió la experiencia como un plan familiar y grupal, donde el resultado deportivo ocupaba un lugar secundario frente a la vivencia del estadio. “Ganamos porque jugamos bien, perdemos porque jugamos mal. No utilizo cábalas”, aclaró la figura televisiva mientras lucía una remera de Diego Maradona.

El estudio de ESPN acompañó el juego mediático durante toda la emisión, donde los panelistas aprovecharon la anécdota del sueño para indagar sobre una posible reconciliación, aunque ambos evitaron confirmar cualquier tipo de acercamiento amoroso formal. La centralidad del tema derivó en bromas sobre la energía del exfutbolista, a quien Rojas comparó con la vitalidad de Moria Casán por su capacidad de participar en múltiples actividades diarias. Chatruc, en tanto, lamentó con humor su falta de fortuna en los sueños de su exnovia.

Sabrina Rojas expuso su pasión por el xeneize en la previa a la final

El episodio subrayó la capacidad de la televisión actual para conectar realidades personales con coberturas deportivas. La promesa de una cena, gestada en un aeropuerto y sellada por un cronista, transformó un segmento de rutina en una noticia divertida. La audiencia aguarda ahora la confirmación del cumplimiento de este acuerdo tras la final, mientras los protagonistas mantienen su postura de llevar el día a día sin presiones ni proyecciones de pareja a largo plazo.