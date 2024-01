escuchar

Elvis Presley se convirtió en un ícono del rock internacional y, más de cuatro décadas después de su muerte, el artista persistió como una leyenda de la música. Pero, la vida del intérprete de “Burning love” no siempre estuvo rodeada de fama, lujos y reconocimiento. Cuando era chico y sus papás, Gladys y Vernon, afrontaban problemas económicos, el cantante le hizo una promesa a su mamá que después cumplió, pero ella la rechazó.

La noticia de la muerte de Elvis sacudió al mundo del rock X: @RelatocuriosoK

La leyenda del rock murió el 16 de agosto de 1977, a los 42 años, a causa de un ataque al corazón. La noticia conmocionó al mundo de la música. El artista dio el salto a la fama a los 19 años, con su primer sencillo “That’s all right (Mama)”. Pero, su vida no siempre estuvo rodeada de fama y éxito.

Elvis nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Misisipi. Gladys tenía 23 años y Vernon, 18. La mamá del cantante trabajaba en aquel momento en una fábrica de ropa y, debido a la situación económica que atravesaban, la familia se mudó a una casa de dos habitaciones, que no tenía ni electricidad ni agua.

Elvis Presley dio el salto a la fama con su primer sencillo (Foto: Instagram @elvis)

Las cosas se complicaron aún más cuando el papá del rey del rock fue condenado a tres años de prisión, en 1938, por una irregularidad en un cheque; según consignó La biografía definitiva de Elvis Presley: último tren a Memphis (2008). Gladys se vio obligada a mudarse de vivienda junto a su hijo, una situación que se repitió en numerosas ocasiones durante un tiempo.

Finalmente, se instalaron en East Tupelo, en 1943, en el 1241 de Kelly Street, en una vivienda que construyó el tío de Vernon, Noah Presley, para su familia. Elvis creció mientras veía cómo sus padres luchaban por llegar a fin de mes y, cuando era chico, decidió hacerle una promesa a su madre: “No te preocupes, mamá. Cuando sea grande, voy a comprarte una bonita casa, pagaré todo lo que debés en el supermercado y compraré dos cadillacs, uno para papá y para ti y otro para mí”, expresó el pequeño.

Elvis Presley cumplió la promesa que le hizo a su mamá

Cuando Elvis Presley comenzó a trabajar con un reconocido sello discográfico en Memphis, destinó todos los beneficios que recibió a sus papás. Un año después, compró una casa en Audubon Drive, una zona residencial de la ciudad. Así, cumplió la promesa que le hizo años atrás a su madre Gladys: consiguió el éxito que le permitiría a su familia dejar de preocuparse por las facturas.

Elvis Presley frente a su casa, que le costó 100.000 dólares en 1957 graceland.com

Pero, la fama que persiguió al rey del rock y el constante reclamo de los fanáticos sembraron la preocupación en su madre. Gladys se sintió extraña al no poder contar con la privacidad que se llevó el reconocimiento de las actuaciones de su hijo. E incluso le llegaría a decir: “Ojalá volviéramos a ser pobres. De verdad que lo deseo”.

Posteriormente, Elvis Presley escuchó sus reclamos y llevó a sus papás a una mansión en Graceland, donde pudieron contar con mayor privacidad. A los 46 años, Gladys falleció por una hepatitis y Vernon y su hijo se mostraron desolados.