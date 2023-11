escuchar

El mundo del espectáculo vivió el luto de icónicas celebridades de la música, la actuación, la ciencia, la política y el arte, desde el fallecimiento de Bob Marley -en 1981- hasta la tragedia de Paul Walker, en 2013. El avance de enfermedades, accidentes o suicidios sembraron la nostalgia entre los seguidores de figuras que representaron grandes referencias en los distintos ámbitos. Un hilo de X (exTwitter) recopiló las últimas fotos de las personalidades de este área que pasaron a la historia, antes de partir.

1. Kurt Cobain

Kurt Cobain se convirtió en un referente del rock alternativo o grunge y lideró el aclamado grupo de Nirvana. El músico falleció el 5 de abril de 1994, a los 27 años. El cuerpo del autor de “Something in the way” fue hallado en su casa de Seattle, con una herida en la cabeza producida por una escopeta, tres días después de su muerte, en lo que se consideró que fue un suicidio.

Kurt Kobain se convirtió en un referente del rock nacional X: @RelatocuriosoK

Según la usuaria de X @RelatocuriosoK, una de las últimas imágenes que se capturó del compositor estadounidense fue realizada por Jesse Frohman, en la que posó con unos lentes de sol y un gorro mientras fumaba.

2. Amy Winehouse

Amy Jade Winehouse falleció el 23 de julio de 2011, en su casa de Londres, a raíz de una intoxicación etílica con 27 años. A pesar de que únicamente publicó dos álbumes, la compositora británica se convirtió en una gran referente de la música, por su talentosa voz y la mezcla de los géneros jazz, rhythm and blues, soul y ska.

Amy Winehouse falleció el 23 de julio de 2011, en su casa de Londres X: @RelatocuriosoK

3. Freddie Mercury

Hoy resuena en cualquier establecimiento. La voz de Freddie Mercury recorrió el mundo al frente de Queen, incluso después de su muerte, el 24 de noviembre de 1991. El artista británico falleció a los 45 años, a causa de una complicación en su cuadro de VIH que padeció en secreto de puertas para afuera.

La voz de Freddie Mercury recorrió el mundo al frente de Queen X: @RelatocuriosoK

4. John Lennon

El 8 de diciembre de 1980, el líder de The Beatles fue asesinado en la entrada de su casa en Manhattan, a los 40 años. El autor del delito, Mark David Chapman, fue detenido y se le negó en numerosas ocasiones su pedido de libertad condicional.

El líder de The Beatles fue asesinado en la entrada de su casa en Manhattan X: @RelatocuriosoK

En la imagen que compartió la tuitera, señaló que Chapman apareció al lado del aclamado compositor, mientras le pedía un autógrafo.

5. Paul Walker

Paul Walker falleció a causa de un accidente con el auto, el 30 de noviembre de 2013, a los 40 años. Instantes antes, el protagonista de Azul extremo abandonó un evento benéfico y fue capturado por una cámara. El intérprete de Brian O’Conner recibió un sentido homenaje a través de la producción y sus compañeros de elenco, en la película que no pudo terminar de rodar de The fast and the furious.

Paul Walker recibió un sentido homenaje de sus compañeros de elenco X: @RelatocuriosoK

6. Lenin

Vladimir Ilich Uliánov, conocido popularmente como Lenin, falleció en Moscú el 21 de enero de 1924, a los 53 años, a causa de una sucesión de infartos cerebrales que terminaron con su vida. Uno de los últimos retratos del fundador de la Unión Soviética fue tomada junto a su hermana y al profesional de la salud que lo trataba.

Una de las últimas fotos que se registraron de Lenin X: @RelatocuriosoK

7. Michael Jackson

El autor de “Billie Jean” falleció a causa de una intoxicación de agua de propofol y benzodiacepina, en su vivienda de Los Ángeles, a los 50 años. Días antes, apareció sobre los escenarios durante un ensayo previo a su recital.

Michael Jackson se convirtió en una leyenda musical X: @RelatocuriosoK

8. Elvis Presley

Fue una de las noticias más trágicas para el mundo del rock. Elvis Presley murió de un ataque al corazón a los 42 años, el 16 de agosto de 1977. La tuitera compartió una instantánea que habría sido tomada horas antes, mientras el aclamado músico salió de una cita con el odontólogo.

La noticia de la muerte de Elvis sacudió al mundo del rock X: @RelatocuriosoK

9. Tupac Shakur

Tupac Shakur falleció el 7 de septiembre de 1996, a los 25 años, luego de permanecer cuatro días hospitalizado al recibir cuatro disparos mientras se encontraba en su auto, en Las Vegas. La muerte del referente del rap se convirtió en una incógnita durante casi tres décadas.

Tupac murió a los 25 años X: @RelatocuriosoK

10. James Dean

El 30 de septiembre de 1955, la noticia del fallecimiento de James Dean sacudió al mundo de la actuación. El protagonista de Rebelde sin causa murió a los 24 años al sufrir un accidente con su auto en California. En una de sus últimas capturas, posó junto a su vehículo en una estación de servicio.

James Dean sufrió un accidente con su auto en California X: @RelatocuriosoK

11. Robin Williams

Robin Williams se quitó la vida el 11 de agosto de 2014, cuando tenía 63 años. El aclamado actor, que solía interpretar a adorables personajes, compartió una foto con su hija días antes de su muerte, a modo de felicitación por el cumpleaños de la pequeña.

El actor se quitó la vida en 2014 X: @RelatocuriosoK

12. Marilyn Monroe

Norma Jeane se adentró en el papel de Marilyn Monroe de una manera icónica. La actriz, cantante y modelo falleció a los 36 años, el 5 de agosto de 1962, luego de convertirse en un ícono del espectáculo, a causa de una sobredosis de medicamentos, según trascendió.

Marilyn Monroe posó sonriente frente a la cámara X: @RelatocuriosoK

En una de sus últimas imágenes, apareció sonriente junto al pianista de jazz Buddy Greco.

13. Bob Marley

Robert “Bob” Marley falleció el 11 de mayo de 1981, a los 36 años, en un hospital de Miami. El ícono jamaicano murió a causa del avance de un cáncer de melanoma que se extendió a los pulmones y cerebro. En una de las últimas fotografías que se conservaron del intérprete de “Is this love”, se evidenció la pérdida de peso que experimentó a raíz de la enfermedad.

Bob Marley continúa como un referente musical X: @RelatocuriosoK

14. John F. Kennedy

El 35° presidente de los Estados Unidos fue asesinado cuando recorría las calles de Dallas junto a su esposa en un auto, el 22 de noviembre de 1963, a los 46 años. La imagen fue tomada instantes antes al trágico suceso.

El 35° presidente de EEUU fue asesinado en Dallas X: @RelatocuriosoK

15. Albert Einstein

El 18 de abril de 1955, el reconocido científico alemán Albert Einstein falleció a causa de un aneurisma de la aorta abdominal, cuyo diagnóstico recibió cinco años antes, a los 76 años.

Einstein murió a los 76 años X: @RelatocuriosoK

16. Nikola Tesla

El ingeniero sufrió un infarto a los 86 años, mientras se encontraba solo en la habitación de un hotel de Nueva York.

El ingeniero fue hallado en la habitación de un hotel X: @RelatocuriosoK

17. Chester Bennington

El vocalista de Linkin Park fue encontrado muerto en su departamento de California, el 20 de julio de 2017, cuando tenía 41 años. Según trascendió, se trataría de un suicidio.

El vocalista de Linkin Park falleció a los 41 años X: @RelatocuriosoK

18. Avicii

A los 28 años, según la versión que trascendió, Tim Bergling, conocido popularmente como Avicii, se quitó la vida, el 20 de abril de 2018. En una de sus últimas imágenes, apareció junto a una fan.

Avicii apareció en una foto con una fanática X: @RelatocuriosoK

19. Mark Twain

El autor de Tom Sawyer posó para las cámaras 10 días antes de morir, el 21 de abril de 1910. Samuel Langhorne Clemmens, popularmente conocido como Mark Twain, sufrió una angina de pecho a los 74 años.

Mark Twain murió el 21 de abril de 1910 X: @RelatocuriosoK

20. Carrie Fisher

La icónica actriz que dio vida a la princesa Leia en Star Wars falleció durante un vuelo de Londres a Los Ángeles, que tomó el 27 de diciembre de 2016, cuando tenía 60 años. La autopsia determinó posteriormente que en la sangre de Fisher se encontraron restos de cocaína y otras sustancias.

Carrie Fisher posó junto a un fanático en Londres X: @RelatocuriosoK

En la imagen, Carrie apareció en la capital de Reino Unido junto a un fanático, ese mismo día.

21. David Bowie

David Jones “Bowie” pasó a la historia de la música y del diseño. El artista británico murió a causa de un cáncer de hígado que terminó con su vida, el 10 de enero de 2016, a los 69 años.

El artista británico murió a causa de un cáncer de hígado X: @RelatocuriosoK

22. Jimi Hendrix

James “Jimi” Hendrix falleció el 18 de septiembre de 1970, a los 27 años, a causa de una sobredosis. El guitarrista estadounidense se convirtió en todo un ícono del rock, a pesar de que su carrera profesional duró cuatro años.

Jimi Hendrix fue todo un ícono del rock X: @RelatocuriosoK

23. Muhammad Ali

El boxeador considerado uno de los mejores de la historia falleció a los 74 años, el 3 de junio de 2016, luego de forjar una icónica trayectoria en el mundo del deporte. Según trascendió, el famoso murió a causa de un shock séptico provocado por causas naturales no especificadas.

Muhammad Ali tenía 74 años X: @RelatocuriosoK

24. Gandhi

Mahatma Gandhi murió a los 78 años, el 30 de enero de 1948, pero sus reflexiones perduraron hasta la actualidad. El activista indio fue asesinado en medio de su lucha contra la violencia.

Ghandi compartió su eterna filosofía X: @RelatocuriosoK