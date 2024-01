escuchar

Radio Cultura solo se transmitirá de manera digital

En las últimas semanas del 2023, Radio Cultura comunicó que a partir del 1° de enero de 2024 continuará la emisión de su programación habitual de forma totalmente digital, por los canales fmradiocultura.com.ar, y a través de su canal YouTube @RadioCultura y ya no por su frecuencia 97.9 FM.

En un evento en el auditorio de Amigos del Bellas Artes, el presidente de la emisora Mario Terzano comunicó la novedad y destacó que la estrategia de Radio Cultura tiende no solo a concentrarse como un medio de nicho cultural referido a las producciones argentinas, sino que pone su acento en visibilizar el arte latinoamericano, para lo que está cerrando acuerdos con radios e instituciones culturales y turísticas de diversos países de la región.

Mario Terzano anunció los cambios de Radio Cultura

Si bien en dicho evento no lo mencionó, se supo que la frecuencia FM 97.9 ha sido adquirida por la firma Kuarzo Producciones, del productor Martin Kweller, que ya posee la emisora Urbana Play 104.3 FM y un porcentaje de Radio Con Vos 89.9 FM.

Recordemos que, entre otros, son parte de la programación de Radio Cultura Mario Mactas, Adrián Ventura, Luis Gasulla, Carlos Arbia, Analía Graffigna, Gabriela Guerrero, Ceferino Reato, Adriana Balaguer, Bernardo Vázquez, Analía Argento, Leandro Renou y Pablo Devita.

Con respeto a la programación que tendrá “la nueva radio” que será dirigida por Andrés Pandiella (que también es el director general Urbana Play FM 104.3), fuentes cercanas a la radio le confirmaron a LA NACION que se armará sin apuro” y por el momento se emitirá muisca.

A la espera de Carnota, Continental estreno novedades en sus mañanas

Esta semana y con mucha repercusión -y como había adelantado LA NACION- debutó Santo Biasatti con Santo Continental, de lunes a viernes, de 7 a 10. El ex conductor Telenoche está acompañado en la mesa por Daniel López -Información General-, Pablo Difonti –Deportes-, María Helena Ripetta –Policiales Judiciales- y Marcelo Stiletano -Cultura y Espectáculos-.

A la espera de Carnota, Continental estreno novedades en sus mañanas Archivo

A la vez cabe destacar que Primera Hora, un clásico de la 590 AM, con Daniel López desde este 2024, sumó una hora más de duración, ya que desde ahora se emite de 5 a 7, antecediendo a Biasatti.

Mientras tanto durante enero (hasta que Fernando Carnota se haga cargo de la denominada segunda mañana de 10 a 13 con Juntos, acompañado por Fernanda Carbonell, Osvaldo El Bebo Granados, Lorena Toso y Gustavo El Tigre Medina), Diego Corbalán conduce Zona Continental en lugar del periodista de LN+ Gabriel Ziblat que terminó su labor en la tira diaria para continuar solo los sábados de 10 a 12 al frente de De Puntin.

Se estrenó una nueva temporada de Surf & Rock Radio en Pinamar

Una temporada más de Surf & Rock Radio FM 95.7 Pinamar está desde el primer día de este 2024, desde la playa La Escondida. Esta semana comenzó una nueva temporada del programa Tiburones de Ciudad en Surf & Rock Radio, con la conducción de Rama Quesada, todos los días en el horario after beach de 19 a 21h., desde Parafina Beach Studio frente al mar.

Sunsets a puro reggae y rock, acústicos y bandas en vivo, entrevistas a deportistas, músicos, y celebridades del verano, transmisiones desde Instagram live y producciones de Surf & Rock Podcasts exclusivos en Spotify. La emisora además transmite todo el año en Pinamar y Cariló, y sigue sumando mucha audiencia digital vía streaming desde www.surfandrock.fm

El Observador se reacomoda durante el verano

Como se había adelantado, El Observador 107.9 armó una programación especial para este verano desde Buenos Aires, Punta del Este y Miami. Cuando todo estaba dado para que Viviana Canosa conduzca el segmento de 18 a 20 – al igual que lo hizo durante 2023-, el 21 de diciembre la periodista decidió despedirse de los oyentes y de la radio. Esa tarde durante el pase con Yanina Latorre –quien conduce el segmento de 16 a 18-, Canosa anunció: “Es nuestro último pase y mi último programa. No me puse de acuerdo con la radio. Me había puesto de acuerdo, pero ayer me dieron marcha atrás con algunas cosas que había pedido y decidí que me tengo que ir porque no me cierran las cosas que me proponen”.

Finalmente, luego de algunos ajustes la FM debutó esta semana con la programación de verano –que irá hasta el 31 de enero-, desde un parador desde Punta del Este, frente a la Playa Brava. En la misma se podrá encontrar a la periodista especialista en economía Camila Dolabjian –que ya es parte de la emisora, donde conduce los sábados Café y Negocios 107.9 de 7 a 9– que conducirá el ahora ex horario de Canosa de 18 a 20 El Regreso de El Observador Verano.

Oscar González Oro hará la franja de 9 a 13 Captura Instagram

El resto de la programación está integrada por Luis Gasulla de 7 a 9, con La Mañana de El Observador Verano; de 9 a 13, Oscar González Oro con Oro 107.9; de 13 a 16 Trebucq 107.9, con Esteban Trebucq. Por la tarde Sara Werthein y Gustavo Noriega harán La Tarde de El Observador de 15 a 16 y Agustina Giron hará lo mismo de 16 a 18.

Cabe aclarar que tanto Luis Majul (desde Punta del Este) como Yanina Latorre (desde Miami) harán salidas especiales en los diferentes espacios de la emisora.