Una nueva especie de serpiente, que se descubrió recientemente en Perú, se bautizó bajo el nombre de Tachymenoides Harrisonfordi en honor al actor estadounidense Harrison Ford, por su papel en Indiana Jones. Ante la tendencia, que dio su nombre también a una hormiga y a una araña, el actor se expresó ante la noticia, advirtió su desconcierto y señaló un detalle que no entiende.

El reptil, de 40 centímetros, fue encontrado en el Parque Nacional Otishi, a 3.248 metros de altitud en la reserva selvática de Perú, según informaron desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos este martes. Su descubrimiento se remontó a mayo de 2022, de la mano del biólogo germano-estadounidense Edgar Lehr. El nombre con el que se bautizó a la especie de serpiente, Tachymenoides Harrisonfordi, hizo referencia a la fobia a este animal, ofidiofobia, la cual Indiana Jones padece en sus películas.

La serpiente fue bautizada con el nombre del actor de Hollywood

“Estos científicos continúan poniendo mi nombre a las criaturas, pero siempre son las que aterrorizan a los niños. No lo entiendo”, expresó Harrison Ford, según consignó la revista Entertainment Weekly. En ese sentido hizo hincapié en un detalle que le generó confusión ante esta tendencia: “Paso mi tiempo libre haciendo punto de cruz y canto canciones de cuna a mis plantas de albahaca para que no teman a la noche”.

Harrison Ford interpretó a Indiana Jones en la saga de películas Jonathan Olley

Más allá de la broma que hizo, destacó la importancia del hallazgo de la nueva fauna. “Con toda seriedad, este descubrimiento es una lección de humildad. Es un recordatorio de que todavía hay mucho que aprender sobre nuestro mundo salvaje y que los humanos son una pequeña parte de una biosfera increíblemente vasta. También es una invitación a recuperar nuestra relación rota con la naturaleza”, sentenció.

En honor al actor, existen dos especies más: una hormiga, la Pheidole Harrisonfordi y una araña, la Alponia Harrisonfordi.

Josh Hartnett reveló que fue lo más complicado de trabajar con a Harrison Ford

Harrison Ford y Josh Hartnett compartieron elenco en 2003, en Departamento de Homicidios, pero, según relató el intérprete de Pearl Harbor, ambos protagonizaron algunos desencuentros, aunque detrás de ellos también forjaron una relación de amistad.

“Hubo cosas en las que no estuvimos de acuerdo en el set, como el guion, y hubo mucha reescritura. Pero eso se malinterpretó en plan: ‘¡No se llevan bien!’”, señaló Hartnett.

Josh Hartnett junto a Harrison Ford en Hollywood Homicide Archivo

El actor resaltó una característica de la personalidad de Ford, que estaba presente en los días de rodaje. “No fue para nada un set lleno de tensión. Creo que me referí a la filmación como ‘el tormento de mi existencia’ cuando estábamos en el tour promocional de la película, pero eso fue porque él me tomaba el pelo constantemente. Es su forma de ser”, precisó.

En tanto, Hartnet relató cómo construyó una relación de amistad con el protagonista de Indiana Jones. “Había momentos en los que acabábamos sentados en el auto, cuando se suponía que debíamos rodar una escena, y ninguno de los dos decía nada durante una hora. Tuve que soportar un periodo de prueba, pero terminamos llevándonos bien hacia el final”.