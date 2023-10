escuchar

U2 volvió a los escenarios en los Estados Unidos y lo hizo a lo grande. La banda irlandesa inauguró su retorno con un concierto que aprovechó al máximo lo último en tecnología. El pasado viernes, el grupo liderado por Bono dio inició a una serie de shows en la famosa “The Sphere” (La Esfera) de las Vegas, Nevada. Un estadio con el techo curvo y pantallas LED que significó una bisagra para este tipo de espectáculos de ahora en más.

Así fue el primer recital de U2 en The Sphere

The Sphere es la estructura esférica más grande del planeta, compuesta por una seguidilla de efectos visuales y de sonido inmersivos que permiten al espectador sentirse único dentro de la sala. El show de U2, convocó a 18.000 espectadores, que fueron recibidos por asistentes manejados con inteligencia artificial y se convirtieron en testigos de la tecnología implementada allí.

La banda abrió el escenario con el tema “Where The Streets Have No Name”, propia del álbum The Joshua Tree que se lanzó en 1987. Este fue el comienzo de una serie de 25 shows que se extenderán hasta diciembre de este año. Todos desde la gran esfera.

U2 se convirtió en la primera banda en tocar en The Sphere (Fuente: X/Sphere - @richfury)

Desde los noventa, U2 se caracterizó por realizar juegos visuales, de luces y sonido en sus presentaciones, por lo que su ubicación fue ideal para emprender un espectáculo que, según calificaron sus fans en las redes sociales, fue “loco”, “alucinante” y “único”.

Por su parte, Bono, The Edge y Adam Clayton irrumpieron con su habitual impronta y enloquecieron a sus seguidores. A pesar de que el gran ausente fue el baterista Larry Mullen Jr., quien se sometió a una cirugía para ganar mayor movilidad en sus codos, rodillas y cuello, la gente disfrutó de cada instante, en donde por momentos los rostros de la banda coparon las pantallas y se generó una ilusión de tenerlos a tan solo unos pocos centímetros.

La banda irlandesa convocó a 18.000 espectadores (Fuente: X/Sphere - @richfury)

Cómo es The Sphere, la innovación en escenarios que llegó para quedarse

El estadio, que fue apodado por la banda irlandesa como UV Achtung Baby, tiene capacidad para 18.600 personas. Se encuentra en The Venetian Resort de Las Vegas y según describe el sitio web oficial, la intención es permitirle “a los artistas, creadores y tecnólogos más destacados, crear experiencias extraordinarias que llevan la narración a un nuevo nivel y transportan al público a lugares tanto reales como imaginarios”. Acerca de su tamaño, mide 112 metros de alto por 157 metros de ancho.

La construcción del emblemático edificio tardó cuatro años y costó 2300 millones de dólares (lo que equivalentes a 839.500 mil millones de pesos argentinos). Es la estructura esférica más grande del mundo y en su interior está cubierta con 260.000 millones de píxeles de video. Por lo tanto, en su exterior, está cubierto con 580.000 pies cuadrados LED que durante la noche realiza diferentes puestas con imágenes impresionantes por sobre toda la fachada. Además, The Sphere tiene 167.000 altavoces en todo su espacio interior, con el objetivo de hacer parte a la gente del espectáculo en primera persona.

En una entrevista con Apple Music, previa a su show, Bono se refirió The Sphere y celebró que exista un sitio como este para llevar a cabo diferentes conciertos. “La mayoría de los recintos musicales son recintos deportivos. Se construyen para el deporte, no para la música. No están hechos para el arte. Este edificio se construyó para experiencias inmersivas en el cine y el espectáculo… no podés venir acá a ver un partido de hockey sobre hielo”, remarcó el cantante.