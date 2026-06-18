La reacción de los medios internacionales por el escándalo de Flor Peña y la falsa noticia del padre de Lionel Messi
El escándalo vinculado a Jorge Messi rápidamente se fue de Argentina y llegó a varios países como Estados Unidos, España o Inglaterra; mirá los títulos
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Durante su programa en Luzu TV, El show del verano, Florencia Peña dio por cierta una falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi, lo que generó gran repercusión y una lluvia de críticas. Tras conocerse que se trataba de una fake news, Nicolás Occhiato, fundador y productor general del canal de streaming, expresó su enojo a través de un comunicado: “Me indigna igual que a ustedes”.
Al aire de su programa y apenas unos segundos después de anunciar la falsa noticia, Peña tuvo un ida y vuelta con su producción. “Che, ¡fake! ¿Qué pasó?”, quiso saber la actriz. Rápidamente, una de las productoras del ciclo tomó el micrófono para asumir la responsabilidad.
“Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio, nada. Lo aclaramos por las dudas... Pedimos disculpas también de la producción, que lo tiramos antes de terminar de chequearlo”, disparó la productora del programa.
"Flor Peña":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026
Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF
Por su parte, Peña pidió perdón y se mostró muy movilizada por lo sucedido bajo su conducción: “Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Me pidieron que lo diga, yo estaba en shock al aire. Yo no tenía idea de qué estaba pasando. Desde la producción me dijeron que lo diga y después me dijeron que pare que no estaba chequeado. Nunca me pasó algo así. Me lo dijeron por la cucaracha y yo repetí lo que me dijeron que diga”.
Horas después, Occhiato anunció la decisión de “desvincular a todos los responsables involucrados” y aseguró que “Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”. De esta manera, Florencia Peña quedó fuera de Luzu tras su polémica situación al aire.
La reacción de los medios internacionales
Daily Mail
La edición estadounidense del reconocido medio británico tituló de la siguiente manera: “Lionel Messi rompe su silencio sobre los problemas de salud de su padre Jorge después de que una host de radio afirmara falsamente que había MUERTO”.
The Guardian
La edición internacional del medio británico se centró en el comunicado: “La familia de Lionel Messi pide ‘humanidad’ mientras su padre recibe tratamiento médico”.
NBC Miami
Esta forma de titular fue replicada casi idénticamente por un medio estadounidense: “La familia de Lionel Messi pide ‘humanidad’ mientras su padre recibe tratamiento”.
HOLA.com
La edición estadounidense de la revista apuntó al comunicado: “La familia de Lionel Messi emite un comunicado para abordar los rumores sobre la salud de su padre”.
GOAL
El portal especializado en fútbol también se hizo eco del escándalo: “Jorge Messi, padre de Lionel Messi, está ‘lidiando con un problema de salud’ mientras la familia critica la ‘atención irresponsable de los medios’”.
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