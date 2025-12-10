Cinco secretos oscuros de Stranger Things que generan escalofríos

Steven Spielberg, John Carpenter y Stephen King son tres figuras icónicas del cine y la literatura de género en las que Matt y Ross Duffer se inspiraron para crear Stranger Things, la serie de ciencia ficción que desde 2016 mantiene en vilo a los suscriptores de Netflix. Ante el inminente final de las situaciones paranormales que invaden al pueblo ficticio de Hawkins en la década de los 80, se conocieron cinco secretos oscuros que, al conocerlos, podrías no pegar un ojo en toda la noche.

Stranger Things y cinco datos oscuros que no te dejarán dormir

1. El personaje de Eddie Munson se basó en un hombre acusado de satanismo

El excéntrico líder de Hellfire Club, grupo de fanáticos de los juegos de rol como Calabozos y Dragones, que se convierte en un amigo cercano de Dustin Henderson, es señalado culpable de una serie de muertes que se producen en el pueblo, como, por ejemplo, la de Fred, Patrick y Chrissy, quienes en realidad fueron asesinados por Vecna. Pese a que no tiene relación alguna con los hechos, su aspecto metalero y su obsesión con D&D lo señalan como el posible autor.

El personaje de Eddie Munson es interpretado por Joseph Quinn Archivo/Netflix

Pero nada es casualidad. Al igual que Munson, en la vida real Damien Echols fue el centro de la atención durante años, luego de que fuera declarado culpable junto a dos amigos de un triple asesinato ocurrido en Arkansas en 1993. Los tres adolescentes -Echols, Jason Baldwin y Jessie Misskelley, Jr.-, conocidos como los Tres de West Memphis, fueron protagonistas de un caso que involucró acusaciones de rituales satánicos.

Damien Echols, Jason Baldwin y Jessie Misskelley fueron acusados por los asesinatos de los tres niños en West Memphis (Foto: The New York Times)

En 2011 y después de casi 18 años en prisión, los tres imputados utilizaron la Doctrina Alford, un mecanismo legal debatido que permite al acusado mantener su inocencia mientras reconoce la existencia de pruebas contundentes en su contra. Así fue que aquel año recuperaron la libertad y Echols inició una lucha constante para encontrar al verdadero culpable, que hasta el día de hoy sigue sin aparecer.

Damien encontró un propósito en medio de la injusticia (Foto: Instagram/@damienechols)

En la actualidad, es conocido por ser autor de varios libros autobiográficos y espirituales. “El caso a estas alturas sigue abierto: no se sabe quién asesinó aquel 5 de mayo a tres nenes de primaria. El estado de Arkanas no tiene ningún interés en resolverlo, eso es todo”, expresó en diálogo con el medio The Objective.

2. El nombre de la serie iba a ser Montauk y no Stranger Things

Los hermanos Duffer concibieron la serie ambientada en Montauk, localidad en Long Island, Nueva York, inspirados en el “Proyecto Montauk”, una teoría conspirativa sobre experimentos gubernamentales. Pero, como cambiaron la ubicación a una ficticia, como lo es Hawkins, optaron por Stranger Things, nombre inspirado en Needful Things, una de las novelas de terror de Stephen King.

La base de Montauk fue desmantelada en 1981 (Foto: News12)

Asimismo, hace referencia a la frase “Stranger things have happened” (Cosas extrañas han pasado). Al usar el comparativo, los creadores insinuaban que los eventos que ocurren en Hawkins son de un nivel de rareza superior a lo habitual.

3. Los experimentos a los que se sometió Eleven tienen un historial con la CIA

El personaje de Eleven (Millie Bobby Brown) es reconocido por sus poderes telepáticos y psicoquinéticos (o telequinéticos). Sin embargo, su origen -resultado de los experimentos en el Laboratorio Hawkins- está intrínsecamente ligado al mencionado “Proyecto Montauk”, famosa teoría conspirativa que sostiene que el gobierno de EE. UU. llevó a cabo durante la Guerra Fría supuestos ensayos ultrasecretos en la Base de Camp Hero, que abarcaban desde el control mental y la guerra psicológica hasta los viajes en el tiempo y el contacto extraterrestre.

El personaje de Eleven es reconocido por sus poderes telepáticos y psicoquinéticos Stranger Things 4 de Netflix

4. El miedo a Calabozos y Dragones fue real

Durante la década de 1980, Dungeons & Dragons (Calabozos y Dragones) fue el foco de una intensa histeria social y religiosa, conocida como el “Pánico Satánico”. Esta campaña fue impulsada por medios de comunicación y grupos conservadores/religiosos que, sin pruebas, vincularon el juego con el satanismo, la violencia y los suicidios.

5. El caso real detrás de la Casa Creel

La Casa Creel ocupa un lugar esencial en la temporada cuatro de Stranger Things. Se trata del lugar donde Henry Creel -conocido como Vecna- masacró a su familia. Aunque parece ser solo una casa antigua y siniestra, sirve como un portal al Mundo del Revés y es el epicentro de eventos sobrenaturales conectados a los pasados oscuros de sus víctimas.

La casa de Stranger Things Cortesía de TOLES, TEMPLE & WRIGHT, Inc..

Aunque los hermanos Duffer no lo confirmaron, varios artículos que analizan la serie de ciencia ficción mencionan que la Casa Creel está fuertemente inspirada en el caso de El Horror de Amityville -ubicada en Nueva York-, el cual tuvo lugar en 1974, cuando Ronald DeFeo Jr. asesinó a su familia en su casa; y al año siguiente, la familia Lutz compró la propiedad y huyó poco después, luego de afirmar que vivieron sucesos paranormales violentos.

En la casona familiar ubicada en Ocean Avenue 112 de Amityville, DeFeo cometió el asesinato de sus padres y sus cuatro hermanos, en uno de los crímenes más atroces que recuerda la historia policial de los Estados Unidos

Los eventos de la familia Lutz inspiraron el libro El Horror de Amityville y varias películas, aunque el caso es controvertido y muchos dudan de la veracidad de los fenómenos.