La repuesta de Marcos, de Gran Hermano, que preocupó a Valentina: “Siento que no estás bien”

Las emociones de los participantes en la casa de Gran Hermano (Telefe) están a flor de piel. A poco más de tres meses desde que empezó el reality, y sumado a la visita de los familiares de los últimos seis participantes que siguen en competencia, los ánimos de cada uno se comienzan a disparar hacia distintos lados. En el caso de Marcos Ginocchio, en varias ocasiones expresó que no se encuentra bien anímicamente y en una conversación con su hermana Valentina reveló las cuestiones que más lo aquejan.

En la comodidad del living, y poco después de la eliminación de Florencia Lattanzio, el joven salteño, que se caracteriza por tener una personalidad serena y alejada de conflictos, mostró su lado más sensible.

Marcos Ginocchio tuvo una charla personal con Valentina en Gran Hermano y abrió su corazón Captura Pluto TV

“¿Estás preocupado por algo?”, le preguntó la joven al principio de una serie de videos que trascendieron en Twitter. Ante la respuesta negativa por parte de él, profundizó un poco más: “Me gustaría que quizás te puedas abrir un poco más conmigo, que estoy acá”.

“Obvio, siempre quiero estar con vos, cerca tuyo”, acotó Marcos, quien parecía evitar el tema. Con un evidente sinfín de interrogantes, la joven insistió: “Quizás hay algo que te preocupa”.

Tras el escueto ida y vuelta, finalmente se expresó al respecto: “No, estos días estuve muy cansado, durmiendo poco y mal, pero creo que si empiezo a dormir y comer mejor voy a tener más energías”.

No obstante, la respuesta no convenció a Valentina: “No creo que sea solo por eso. No es lugar para hablar, pero me gustaría verte bien”. Asimismo, le consultó si tenía pensamientos negativos en la cabeza.

Valentina, la hermana de Marcos, preocupada por su estado de salud en la casa de Gran Hermano

Como una manera de darle tranquilidad, le respondió: “Estoy bien, posta, súper feliz. Tengo que empezar a dormir más temprano, porque me quedo en la cama dando vueltas”.

En relación con sus pensamientos, cerró: “Sí, siempre hay algo negativo, el tema es reemplazarlo por lo positivo”. “Yo entiendo que te puso súper feliz que te traiga mensajitos, pero siento que no estás bien”, concluyó Valentina, quien demostró su preocupación por Marcos.

