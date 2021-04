La respuesta de Gianinna Maradona tras ser acusada de “roba novios”

Hace pocos días, Gianinna Maradona confirmó su relación con Daniel Osvaldo en medio de un viaje por la Patagonia, donde el músico tenía programado un show. Así, la hija de Diego Maradona se dejó ver frente a las cámaras y el público para reafirmar su amor por el cantante; sin embargo, esto le trajo una ola de críticas y comentarios malintencionados donde se la tilda de “roba novios”.

La pareja sube constantemente fotos de las actividades que hacen juntos a sus respectivas cuentas de Instagram, por lo que el vínculo que se creó entre ambos comenzó a despertar una ola de críticas y suposiciones, ya que a la hija del Diez no se la volvió a ver formalmente con otra pareja desde que se separó de Sergio ‘Kun’ Agüero, el padre de su hijo Benjamín.

Por caso, en Twitter Marian Farjat, ex “Gran Hermano”, apuntó contra la empresaria y la tildó de “roba novios”. La mediática salió por un tiempo con el también exparticipante del reality Brian Lanzelotta, por lo que no quedó claro si se refería a esa relación.

Marian Farjat, la exGran hermano hizo una fuerte acusación en Twitter contra Gianinna Maradona

“Qué raro Gianinna Maradona metiéndose en relación ajenas (sic) o robando novios… sino pregúntenle a mi ex ex… ups lo pensé o lo dije…”, apuntó Farjat en un polémico tuit.

En tanto, la hija del Diez respondió a través de sus stories de Instagram con la letra de una canción de Leo García. “Hablás de mi y no sabés quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta, como un cometa que nadie vio. Me ves a mí y crees que soy yo. Hablás de mí y no sabés quién soy, a quién amé y a quién odié de veras”, reza parte de la canción y del texto de la story.

“Nunca sabrás si digo la verdad porque no sé qué mentira quisieras y nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir”, agregó.

Gianinna Maradona respondió a través de sus stories de Instagram con la letra de una canción

Los rumores de romance entre Osvaldo y Gianinna surgieron por primera vez en 2015, cuando ambos fueron fotografiados juntos en diferentes boliches de la noche porteña. Por aquel entonces, ella aseguró que eran amigos y negó categóricamente cualquier posibilidad de romance, ya que era muy amiga de Jimena Barón, entonces pareja de él y madre de su hijo Momo. En 2019, Rocío Oliva contó que en alguna oportunidad la joven había llegado a la casa de Diego junto a Osvaldo.

Hace unos días, cuando Barón volvió a aparecer en los medios y redes sociales se pronunció al respecto: “No me voy a meter porque hoy no tiene nada que ver conmigo. Gianinna tuvo mucho que ver en mi vida, pero ya no, no tiene sentido que me meta. No corresponde y lo que puedo llegar a sentir no lo haría público, queda para mí”, reveló, además de admitir que se enteró de este romance “por los medios”.

