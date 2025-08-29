La salud de Bruce Willis se deterioró y tuvo que ser traslado a un hogar de cuidados especiales

La salud de Bruce Willis continúa deteriorándose a pasos acelerados desde que, en 2023, se conoció que fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta tanto las capacidades cognitivas como motrices. El pasado martes, su esposa, Emma Heming Willis, confirmó una de las decisiones más difíciles que debieron tomar en familia: el actor fue trasladado de su casa a un hogar especializado con atención médica las 24 horas.

Durante una entrevista íntima para ABC News, en el marco del especial Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey (Emma y Bruce Willis: El viaje inesperado), la actriz y activista detalló que la estrella de Hollywood ya no vive en la casa familiar, aunque permanece cerca. La nueva residencia, descrita por la mujer como “una segunda casa”, fue diseñada para brindarle cuidados constantes, acompañamiento profesional y un entorno adaptado a sus necesidades médicas.

Emma Heming se convirtió en la portavoz oficial de la salud del actor (Foto: Instagram @emmahemingwillis)

“Es una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar, pero sabía que Bruce habría querido eso para nuestras hijas por encima de cualquier cosa”, confesó conmovida Emma durante la charla con la periodista Diane Sawyer. Con este cambio, la familia busca preservar un ambiente emocional más saludable para sus niñas en común, Mabel (13) y Evelyn (11), quienes ahora pueden visitarlo sin el peso de convivir diariamente con la enfermedad en su etapa más avanzada.

A pesar de que Bruce ya no reside en el hogar familiar, todas las semanas sus seres queridos suelen adecuar sus planes para pasar tiempo de calidad con él. Su mujer contó que organizan comidas en su nueva residencia y que tanto amigos como miembros de su familia lo visitan regularmente, lo que contribuye al sostén emocional de la estrella de cine. “Las respuestas de Bruce son ahora más sutiles: una mirada, una sonrisa, un gesto”, explicó Heming.

Emma Heming habló en televisión del estado de salud actual de Bruce Willis

La exmodelo también reflexionó sobre el proceso de adaptación que implicó este nuevo escenario: “Ha sido muy duro acompañarlo. Bruce tiene dificultades para comunicarse, pero nosotros aprendimos a escuchar con otros sentidos, a valorar cada instante”. La familia optó por enfocarse en lo que sí se puede compartir y dejar de lado la frustración que conlleva la pérdida de habilidades comunicativas.

Además de ofrecer esta actualización sobre la salud del actor, Emma Heming anunció la publicación de su libro The Unexpected Journey (El viaje inesperado), en el que narra su experiencia como cuidadora, madre y esposa en medio de la adversidad. El objetivo de la obra es brindar apoyo y visibilidad a quienes, como ella, acompañan a un ser querido con una enfermedad degenerativa. “Los cuidadores también necesitan ser cuidados”, expresó al referirse al impacto emocional, físico y psicológico que representa estar al frente del bienestar de un paciente con demencia.

Emma Heming Willis anunció el lanzamiento del libro The Unexpected Journey (El viaje inesperado) (Foto: Amazon)

Los fragmentos de la entrevista compartidos en la cuenta oficial de Emma se viralizaron y gran cantidad de personas empatizaron con la situación que le tocó vivir con Bruce Willis. “Tan increíblemente desgarrador. Mi padre murió de demencia. Dios bendiga a esos cuidadores”; “¡Dios la bendiga! ¡Ella es un verdadero ángel humano!" y “Después de haber vivido una horrible enfermedad de FTD con mi padre y verlo ir lentamente, mi corazón está con esta familia. Las palabras no pueden describir la angustia y el dolor. Estoy agradecido de que estén concientizando sobre estas enfermedades”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.