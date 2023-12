escuchar

La vida de Marcos Ginocchio cambió por completo cuando se convirtió en uno de los participantes de la edición 2022 de Gran Hermano (Telefe). Su fama se potenció el 27 de marzo de 2023, al consagrarse campeón del reality. Pero contrario a lo esperado, su presencia en los medios de comunicación es muy escasa. Esta decisión tiene un motivo, y fue Ángel de Brito en LAM (América TV) quien reveló que el joven salteño tiene en claro cuál será su futuro laboral y, en la actualidad, esto implica cierta distancia de los flashes, para enfocarse en su gran vuelta ante las cámaras.

Julieta Poggio, Nacho Castañares, Coty Romero y Romina Uhrig son algunas de las nuevas figuras del espectáculo argentino, todos ellos salidos de la última edición de Gran Hermano. Sin embargo, llama la atención que el gran ganador no se alinee con quienes fueron sus compañeros, siendo que -generalmente- quienes ingresan a este tipo de reality buscan la fama. Si bien el campeón fue parte de diversas compañas publicitarias, no se conocía hasta el momento sobre su plan a futuro.

El ganador de Gran Hermano se alejó de los medios de comunicación por un particular motivo (Foto Instagram @marcosginocchio)

En este marco, Ángel de Brito se hizo eco de las frecuentes preguntas de las fanáticas que precisan saber detalles de la vida de Ginocchio, y reveló que el joven podría rescindir su contrato con Telefe, que está en vigencia desde su participación en el ciclo. “Capaz lo tenemos en unos días en vivo y lo cuenta él, no quiere hacer tele, no quiere hacer Gran Hermano, esto es palabra mía, no quiere estar en ningún panel”, introdujo.

“Quiere seguir trabajando como modelo, se está preparando para actuar, pero no quiere agarrar ninguna cosa hasta que no se sienta preparado”, detalló al mismo momento que señaló que Marcos quiere volver a estar frente a las cámaras como actor cuando considere que está preparado para cumplir satisfactoriamente con el trabajo. “No quiere hacer papelones y quiere hacer un trabajo profesional”, aseguró el periodista.

Es mediante su cuenta de Instagram que comparte algunas actualizaciones de su vida, como son las campañas publicitarias que realiza con firmas internacionales, y que en ocasiones incluyeron viajes al exterior. Sus ingresos monetarios, ahora, están direccionados en este aspecto como en su labor como modelo.

A través de sus publicaciones, se conoce que divide su vida entre su Salta natal y Buenos Aires. Además, cuenta con la incondicional compañía de Mora, una de las perritas que adoptó de Gran Hermano tras la finalización del ciclo.

Marcos quiere dedicarse a la actuación (Captura video)

En cuanto a su vida sentimental, fue relacionado en más de una oportunidad con Julieta Poggio, shippeo que comenzó durante su convivencia en el reality, pero que allí solo se forjó como una amistad. Los rumores del mundo del espectáculo indican que los jóvenes vivieron un romance oculto una vez que el juego terminó.

No obstante, ambos indican que los une un estrecho vínculo amistoso, debido al gran cariño que nació entre ellos. Es Julieta quien reiteradas veces aclaró que no existe una relación amorosa entre ellos, aunque asegura que el “primo” le parece un joven atractivo. Sus declaraciones son un condimento para los fanáticos que quieren verlos juntos, como pareja.