La revelación de Kate Winslet sobre su vida personal que sorprendió a todos

A los 50 años, Kate Winslet vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Además del estreno de Avatar: Fuego y ceniza (Avatar: Fire and Ash), la tercera entrega de la franquicia de James Cameron, acaba de debutar como directora en Adiós, June (Goodbye June) película de Netflix que además coprotagoniza con Helen Mirren, Toni Collette y Timothy Spall. En medio de esta nueva etapa, reflexionó sobre sus inicios en la industria y sorprendió a todos al hacer algunas revelaciones muy personales. Se sinceró sobre sus vínculos amorosos y contó que sus primeras experiencias íntimas fueron con mujeres.

Si bien es mundialmente conocida por sus papeles de Rose DeWitt Bukater en Titanic, Clementine Kruczynski en Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) y Hanna Schmitz El lector (The Reader) -por el cual ganó el premio Oscar a mejor actriz principal- la actriz dio sus primeros pasos en la pantalla grande hace 31 años. En 1994 protagonizó junto a Melanie Lynskey Criaturas celestiales (Heavenly Creatures) un film de Peter Jackson (King Kong, El señor de los anillos) basado en un caso real sobre dos mujeres con una intensa, obsesiva y peligrosa amistad.

"Algunas de mis primeras experiencias íntimas durante mi adolescencia fueron con chicas", reveló Kate Winslet CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Justamente, durante una reciente entrevista con el pódcast Team Deakins, fue consultada por su primera experiencia en el cine y la construcción que hizo del personaje. Fue ahí cuando reveló que tomó partes de su vida real y especialmente de su intimidad y las depositó en la ficción. “Voy a compartir algo que nunca antes compartí. Algunas de mis primeras experiencias íntimas durante mi adolescencia fueron con chicas”, sostuvo Kate Winslet. Sin bien reconoció que besó tanto a mujeres como a hombres, admitió que en ese entonces “no estaba particularmente evolucionada en ninguno de los dos sentidos”.

“En esa etapa de mi vida, sin duda sentía curiosidad, y creo que había algo en la intensa conexión que tenían esas dos mujeres que comprendí profundamente. Me absorbió de inmediato la vorágine de ese mundo en el que se encontraban, que obviamente se volvió terriblemente perjudicial para ambas, y tenían enormes inseguridades y vulnerabilidades”, reflexionó sobre su personaje de Juliet Hulme y el de Pauline Parker, interpretado por Lynskey.

Kate Winslet y Melanie Lynskey en Criaturas celestiales de Peter Jackson (Foto: IMDb)

La protagonista de Solo un sueño (Revolutionary Road) no es solo una de las mejores actrices del mundo, sino también una mujer que dice lo piensa, fuerte y claro. En una reciente entrevista con el Sunday Times reflexionó sobre el uso de medicamentos para adelgazar y aseguró que le parece devastador haber llegado a ese punto. “Si la autoestima de una persona está tan ligada a su aspecto físico, es aterrador”, sostuvo.

Kate Winslet se sinceró sobre la icónica escena del Titanic en una entrevista durante el podcast Happy Sad Confused (Foto: Instagram/@kate.winsletoffical)

“Tengo sentimientos encontrados porque hay momentos en que veo a actrices en eventos pudiéndose poner lo que quieren, sin importar la figura, y pienso que es bueno tener autoestima con tu físico. Pero después tenés mucha gente que toma medicamentos para adelgazar y entendés que hay de todo: algunas eligen ser ellas mismas, otras hacen todo lo posible por no ser ellas mismas”, expresó y en la misma línea cuestionó: “¿Sabrán lo que le están metiendo a sus cuerpos? El desprecio por la salud propia es aterrador. Ahora me molesta más que antes porque siento que no hay control de nada".