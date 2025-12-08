Kate Winslet en contra de las drogas para adelgazar

El uso de las drogas para adelgazar se convirtieron en un boom en los Estados Unidos, con los famosos y millonarios reconociendo públicamente que usaban estos medicamentos para mantenerse en forma. Sin embargo, no todos son adeptos a esta solución fácil. Kate Winslet compartió su opinión sincera al respecto.

La actriz de 50 años, que está en plena promoción del film Adiós, June, habló sin filtros sobre este tema en una nueva entrevista con el Sunday Times. Durante la conversación, la ganadora del Óscar dijo que le preocupa el uso de estos medicamentos. “Es devastador”, aseguró la estrella. “Si la autoestima de una persona está tan ligada a su aspecto físico, es aterrador”.

“Tengo sentimientos encontrados porque hay momentos en que veo a actrices en eventos pudiéndose poner lo que quieren, sin importar la figura, y pienso que es bueno tener autoestima con tu físico. Pero después tenés mucha gente que toma medicamentos para adelgazar y entendés que hay de todo: algunas eligen ser ellas mismas, otras hacen todo lo posible por no ser ellas mismas”, reflexionó.

“¿Sabrán lo que le están metiendo a sus cuerpos? El desprecio por la salud propia es aterrador. Ahora me molesta más que antes porque siento que no hay control de nada", añadió.

La protagonista de Avatar: Fuego y ceniza también reveló que le gustaría que más mujeres aceptaran el proceso natural de envejecimiento en lugar de optar por inyectables como el Botox y los rellenos.

“Lo que más me gusta es cuando las manos envejecen”, explicó. “Eso es la vida, lo ves en tus manos. Algunas de las mujeres más bellas que conozco tienen más de 70 años, y lo que me molesta es que las mujeres jóvenes no tienen ni idea de lo que realmente es la belleza”, destacó. “¿A qué idea de perfección aspiran las personas?“, se preguntó antes de señalar que culpa a ”las redes sociales y su efecto en la salud mental".

Winslet, que saltó a la fama a los 19 años tras protagonizar Titanic en 1997, también compartió que no le son ajenos los exigentes estándares de belleza que se imponen a las mujeres en Hollywood.

“Los medios de comunicación fueron crueles, me señalaron y me acosaron sin descanso”, recordó sobre sus inicios en la industria. “No estaba preparada para ser una actriz famosa. Era muy joven, pero me sentía invadida”.

En carne propia

Kate Winslet sufrió los comentarios sobre su figura, tras el éxito de Titanic Getty Images

Durante una aparición en 2022 en el podcast Happy Sad Confused, Winslet dijo que le gustaría “retroceder en el tiempo” y defender a su yo más joven, especialmente en lo que respecta al implacable “body shaming” que recuerda haber sufrido en aquella época.

“Si pudiera retroceder en el tiempo, habría utilizado mi voz de una manera completamente diferente... Les hubiese dicho muchas cosas a los periodistas, les hubiese respondido, les hubiese dicho: ‘No se atrevan a tratarme así. Soy una mujer joven, mi cuerpo está cambiando, estoy descubriéndolo, me siento profundamente insegura, estoy aterrorizada, no me lo pongan más difícil de lo que ya es’. Eso es acoso, ¿saben?, y en realidad diría que roza el abuso".

Aunque Kate Winslet reconoce que los comentarios sobre el cuerpo de las mujeres disminuyeron con el tiempo y que las cosas realmente están cambiando, considera que aún queda mucho por hacer. “Hacer comentarios sobre los cuerpos ajenos es irresponsable y envía un mensaje devastador a las mujeres jóvenes, quienes aspiran a ideales de perfección que no existen”, insistió en alguna oportunidad.

Ella, con el correr de los años, aprendió a lidiar con esto. “He desarrollado una armadura, pero todavía me vuelve loca que se hable tanto de la apariencia de las actrices. Los cuerpos son cuerpos, y todos son hermosos como son”.