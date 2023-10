escuchar

“La fama es esa novia linda que nos dura un tiempo”, decía Chano Moreno Charpentier, en 2021, durante una charla con LA NACIÓN. ¿Y cuántas novias (o famas) ha tenido desde que es “exitoso”? ¿Y cuantas desilusiones, si por esto se entiende aquellas veces que su vida personal rompió con el éxito y tocó fondo? ¿Acaso sea su grupo de amigos y familia (ni más ni menos que Tan Biónica) aquel amor que nunca se olvida y, más allá de que pueda o no ser duradero, resulta el más real? Quizá, el misterio se resuelva cuando la banda toque este sábado en la cancha de Vélez para cumplir con una deuda pendiente (una despedida como grupo sobre los escenarios). Pero, también, para que Chano pueda demostrarse si ese es (o fue) su amor verdadero, en la perspectiva artística y personal de su última década.

Hoy se concretará el primero de los cinco shows de estadio que Tan Biónica dará hasta diciembre. Dos en Vélez (sábado y domingo), dos en el Estadio Único de La Plata (4 y 5 de noviembre) y otro en River (8 de diciembre). Y lo que esto puede representar para su “frontman” será algo que solo tendrá respuesta al final de la mini gira. Será el cierre definitivo de algo o el comienzo de una nueva etapa; no pensado esto en términos de banda de pop-rock que se reagrupa sino como una vuelta de página para el cantante, luego de años muy convulsionados.

En aquella entrevista con Pablo Mascareño, se reconocía como virtud la sinceridad de admitir públicamente los traspiés de su vida. Y eso que todavía quedaban por delante la situación por la que recibió un disparo en su abdomen y otras internaciones. “Es que tampoco estaba bien con la gente -admitía Chano-. El Chano que la gente había elegido no estaba. Fue cien por ciento mi culpa, pero también fue entender que habrá gente a la que nunca le voy a agradar. Todo lo que hice fue con pasión y haciendo canciones. Nunca dejé de hacer canciones, no soy un artista que está diez años con la mejor campera y nadie sabe qué hace. (...) La obra está quedando. Aunque cueste, o salga lo que salga, esto es algo a lo que le voy a dedicar mi vida, me voy a morir haciendo música. Por eso, que la gente me de otra oportunidad, que me ponga en la radio y me escuche, no puedo dejar de agradecerlo. Yo puse mi parte, pero enfrente hay un chabón que te elige.” Y el público volvió a elegirlo, con estas cinco funciones que, al frente de la banda, tiene por delante.

Chano saluda a su público platense que disfrutó su show en la Plaza Moreno de la ciudad de las diagonales Twitter / @MeluzVaccaro

“A esta edad tengo una mamá que aún se preocupa por mí cuando sale algo en los medios, por eso no entiendo el famoso que va a los medios a contar lo que nunca contó en su vida. Yo nunca busqué fama hablando, sino que se me notaban los problemas . En Tan Biónica era un pibito que parecía que nunca había tenido un problema, pero yo fui un bardo siempre, lo que pasa es que tenía gobernado a mi monstruo. A mi monstruo no lo tengo que matar, sino gobernar ”.

A veces pudo. A veces no. Chano viene de años muy intensos. De la adrenalina del escenario a los cambios químicos que lo obligan a terminar internado.

Con las adicciones como eje y trasfondo, su vida tiene un vértigo no apto para el común de los mortales. Desde sus primeros accidentes de tránsito hasta la internación luego de recibir el disparo de un policía, el vúmetro emocional fue en aumento y llegó a momentos extremos, cuando fue ingresado con riesgo de vida por el incidente por el que terminó internado. “Acá no hay nadie contra nadie, no es la mamá contra la Policía -explicaba Marina, su madre-. Cómo yo voy a estar en contra de la Policía de Capilla del Señor, de una gente que nos cuida, y que han ayudado a mi hijo tantas veces. Acá solo hay víctimas. La primera víctima es mi hijo. (...) Si quieren saber lo que padece un adicto, escuchen las letras de mi hijo. Mi hijo hace 20 años que pide ayuda”.

Desde mediados de 2021 Chano pasó por varias internaciones. Casi un año después, el 25 de mayo de 2022, Moreno Charpentier volvió a ser internado. Fue derivado de urgencia al Sanatorio Otamendi tras sufrir una descompensación. Luego regresó a la Clínica Avril para continuar con su tratamiento para combatir sus adicciones. La última internación fue el 28 de febrero de este año. Permaneció una semana en coma y siete días después de su externación volvió a subir a un escenario. Entre su último ingreso al Sanatorio Otamendi y su show en el Festival Lollapalooza Argentina 2023 pasó apenas un mes. En medio hubo rumores sobre la necesidad de Chano de no cancelar los compromisos laborales asumidos por una cuestión económica. Fue en las redes donde muchos cuestionaron el acelerado regreso a la actividad.

Tan Biónica, hace una década, en sus años de plenitud musical Rodrigo Néspolo - LA NACION

El puntapié para el retorno de la banda que lo hizo famoso fue durante aquel concierto que dio en el Lollapalooza. “Hoy se viene algo histórico en el escenario”, dijo tras los primeros temas de su show. “Vinimos acá, al recital más lindo del mundo, para regalarles algo: en cinco minutos vuelve Tan Biónica y próximamente les va a regalar una última noche mágica en un estadio de Buenos Aires”, aseguró Chano, antes de reunirse con sus viejos compañeros de ruta y sin imaginar que terminarían siendo varias y no una sola noche las que tendrían al grupo frente a sus fans.

Sobre el escenario aparecieron cuatro pantallas móviles que se abrieron en forma de telón y descubrieron a los integrantes de la banda. Los números estaban ya sobre la mesa, o, mejor dicho, sobre el escenario. “Fueron más de 2500 días de ausencia, desde la última actuación del grupo, en 2016. Seis años, 10 meses y 27 días”, según la cuenta de un grupo de fans.

“Ciudad mágica”, “Ella”, “Obsesionario en La mayor” y “La melodía de Dios” fueron los temas que sonaron a modo de anticipo del regreso que se termina de definir este sábado. “Gracias por este momento mágico, gracias por los corazones abiertos. Se viene esa última noche mágica que les debíamos”, dijo Chano, antes de abrazarse con sus compañeros en medio de la ovación de todo el Hipódromo de San Isidro. Y la espera terminó.

Fundada por Chano voz, su hermano Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Sebastián Seoane y Diego Lichtenstein, Tan Biónica estuvo activa entre 2002 y 2015. En 2003, gracias a su primer EP y el primero de sus temas que comenzó a sonar, “Veneno”, el grupo comenzó a escalar posiciones en la escena del pop y el rock vernáculos. Al año siguiente se presentó en el festival Quilmes Rock y desde 2007, durante los siguientes nueve años, publicó cuatro álbumes: Canciones del huracán (2007), Obsesionario (2010), Destinología (2013) y Hola mundo (2015).

Imagen del video de Chano Moreno Charpentier, a horas de recibir el alta médica, por el confuso episodio en el que terminó baleado: “Tengo que ponerme en primer lugar” Captura de pantalla

De los romances de Chano hablaron los medios del corazón. Para la salida del último disco de Tan Biónica se decía que escribía sobre su relación con Juana Viale. Pero hasta entonces, no protagonizaba las páginas policiales de los diarios. Su primer incidente grave sobre un vehículo fue el primer indicio público de algún desorden en su vida privada y de su consumo de drogas. Había ingresado a una calle de contramano, con una camioneta de gran porte, y chocó varios vehículos estacionados. Los vecinos lo quisieron linchar y terminó hospitalizado con varias lesiones. La versión de sus abogados fue que “venía circulando con su camioneta” en las proximidades de la cancha de River, cuando unos sujetos “se le subieron al vehículo con intenciones de robo, le rompieron el vidrio, sustrajeron el celular, su porta documento y una caja de zapatillas”. Fue por eso que el músico intentó escapar y perdió el control del vehículo.

La banda debió reprogramar actuaciones que tenía previstas. Durante los siguientes meses comenzaron a correr los rumores acerca del final de la banda. Fue por esto que, en abril del año siguiente, los músicos del grupo -sin el consentimiento de Chano- comunicaron vía redes que Tan Biónica entraba en un impasse .

Desde ese momento, Chano desarrolló su vida musical en solitario, con intermitencia, mientras luchaba con sus “monstruos”, que le ganaron varios rounds por los que terminó internado varias veces. Estrenó su etapa en solitario con el tema “Carnavalintro” y entre 2018 y 2022 publicó tres discos (El otro, El doble y El camino), aunque no tuvieron la misma trascendencia de su trabajo con la banda. En esto quizás influyó el hecho de que el ojo y el oído, tanto de los medios como de su propia audiencia, estuviera muy atento a su salud física y mental.

En 2018 lo procesaron en una causa de abuso sexual, luego de una denuncia de Militta Bora. Tras la apertura gradual de las cuarentenas, producto de la pandemia Covid-19, Chano volvió a ser noticia en los medios. El 26 de julio de 2021 se produjo el confuso episodio en su casa de Exaltación de la Cruz por el que terminó con una bala en su cuerpo. Le extirparon el bazo, un riñón y parte del páncreas. Quince meses después de haber sido baleado, el oficial que le disparó fue sobreseído.

Chano en el Lollapalooza 2023, cuando anunció el regreso al escenario de Tan Biónica Tomás Cuesta - LA NACIÓN

Recién el 4 de noviembre de ese año volvió a pisar un escenario (fecha mencionada en una de sus canciones). Se presentó en el Luna Park. De hecho, se dijo que la banda quería que el regreso/despedida de Tan Biónica fuera el 4 de noviembre en Vélez, aunque por el calendario futbolístico fue desestimado. La demanda de entradas logró que, finalmente, el grupo pueda cumplir con esa cita, pero en La Plata.

Entre aquel regreso de Chano a los shows, en 2021, y este presente de Tan Biónica hay más capítulos que quedaron escritos. A mediados de 2022, diez meses después de incidente con la policía y de un tratamiento de rehabilitación por drogas, volvió a ser internado por una descompensación. Y el 17 de febrero de 2023 otra vez debió ser hospitalizado; según la explicación de su madre, se trató de un cuadro por problemas con la medicación que venía tomando. Una semana en terapia intensiva, otra semana de recuperación en sala común y otra vez al escenario, como un Ave Fénix que renace en secuencia de repetición. Siempre en la búsqueda de una nueva oportunidad. La vida se la está dando, y sucederá este sábado.

