La revelación de una actriz de Stranger Things sobre una de las escenas más impactantes de la quinta temporada

Los demogorgons volvieron a asechar a Hawkins y nadie está a salvo, especialmente los niños. El miércoles 26 de noviembre, Netflix estrenó los primeros cuatro episodios de la quinta temporada de Stranger Things y, quienes ya les dieron play sabrán que el peligro es más grande que nunca y que cualquier cosa puede pasar. Mutt Duffer, uno de sus creadores, anticipó en una entrevista con The Times que “la quinta temporada no es tan violenta como la cuarta, pero tiene la muerte más violenta de cualquier temporada”. Justamente, una de las escenas más impactantes de esta primera parte tiene como protagonista a Karen Wheeler, la madre de Mike. A partir de las repercusiones que generó en las redes sociales, Cara Buono, la actriz que la interpreta, hizo una revelación del rodaje que sorprendió a más de uno.

Esta nueva entrega de Stranger Things le dio un importante protagonismo a personajes que, hasta el momento, no tenían roles centrales. Una de ellas es Holly Wheeler, la hermana menor de Mike (Finn Wolfhard) y Nancy (Natalia Dyer) que anteriormente fue interpretada por las mellizas Anniston y Tinsley Price. Ahora, en su versión adolescente, está a cargo de la actriz británica Nell Fisher. La otra es su madre, Karen Wheeler, quien si bien previamente tuvo varias escenas, siempre estuvo completamente desentendida y al margen de los peligros a los que se enfrentaban sus hijos mayores.

Las actrices Nell Fisher y Cara Buono tienen roles claves en la quinta temporada de la serie COURTESY OF NETFLIX

Durante el segundo episodio, madre e hija tuvieron una de las escenas más impactantes de la quinta temporada y quizás de toda la serie. A pesar de desconocer su existencia, debieron enfrentar a un demogorgon y Karen demostró toda su valentía para defender a su hija. Los fanáticos lo notaron y celebraron. “Ella no tiene poderes, estaba borracha, nunca había visto un demogorgon de cerca, solo tenía una botella de vino y aun así defendió a su hija con uñas y dientes. Heroína en mis libros”, comentó la cuenta de X @tamifleita99 con respecto al personaje de Karen Wheeler.

"Me entrené para este momento abriendo frascos que nadie más en la casa podía abrir", reveló Cara Buono sobre la escena del segundo capítulo de la quinta temporada (Foto: Instagram @CaraBuono)

Lo curioso fue que la actriz Cara Buono decidió responder al mensaje. Hizo una revelación sobre el rodaje de la escena y cómo se preparó para hacerla: “Me entrené para este momento abriendo frascos que nadie más en la casa podía abrir”.

Para la quinta temporada de la serie, Cara Buono retomó su papel de Karen Wheeler, la madre de Nancy, Mike y Holly COURTESY OF NETFLIX

En diálogo con Variety, Buono habló sobre el segundo episodio y contó qué sintió cuando recibió el guion, si se tiene en cuenta que significaba un giro de 180 grados para su personaje. “Me emocionó leerlo. Claro, siempre quise que Karen formara parte de la trama, que entrara, luchara y formara parte de la acción. Realmente se apoyaron en la ferocidad de una madre —un personaje tranquilo que subestimamos un poco— y luego le dieron ese momento de valentía. Creo que el público se va a emocionar, pero no creo que se sorprenda de que Karen sea capaz de hacer algo así. Creo que van a decir: ‘Sí, claro, sin duda defenderá a su familia’“, expresó.

Entre el hype y el caos: 3 polémicas del estreno de Stranger Things 5

Los episodios del “Volumen 1″ de Stranger Things ya se encuentran disponibles en Netflix. Los próximos tres, correspondientes al “Volumen 2″ se estrenan en la plataforma el jueves 25 de diciembre, durante Navidad, y el último que marcará el cierre de la historia, llegará el 31 de diciembre en vísperas de Año Nuevo. En la Argentina podrán verse los días mencionados a partir de las 22.