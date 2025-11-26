Stranger Things: los actores que pasaron por las cuatro temporadas anteriores y no llegaron a la quinta
Este 26 de noviembre a las 22 Netflix estrena los primeros cuatro episodios de la última entrega de la serie; debido a lo ocurrido en las partes anteriores, algunos personajes no volverán a aparecer en pantalla
- 6 minutos de lectura'
Llegó el día que los fanáticos de Stranger Things esperan desde hace tres años y medio. Este miércoles 26 de noviembre a partir de las 22 se podrán ver en Netflix los primeros cuatro episodios de la quinta y última temporada de la exitosa serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer. La expectativa es enorme y se espera no solo que la despedida sea a lo grande, sino que todas las tramas se cierren. Si bien hay mucho entusiasmo por ver nuevamente en pantalla a Once, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max, hay que tener en cuenta que habrá algunos personajes que no aparecerán en esta entrega final, puesto que perdieron la vida en el transcurso de las cuatro temporadas.
A lo largo de sus 34 episodios, Stranger Things presentó a varios personajes, pero de entrada los fanáticos entendieron que encariñarse con ellos podía ser una trampa. Y, efectivamente, lo fue. Hubo varias muertes, muchas de ellas esenciales para la continuidad de la historia e hicieron que se derramaran un par de lágrimas, no solo por el destino del personaje en sí, sino por la imposibilidad de volver a ver al actor que lo interpretaba en la pantalla. A continuación te recordamos qué actores tuvieron que decirle adiós al Upside Down a lo largo de las cuatro temporadas y que, lamentablemente, no estarán en el gran final.
Shannon Purser (Barbara “Bab” Holland)
La muerte de este personaje fue clave para el desarrollo de la historia y rápidamente dio cuenta de que en Hawkins nadie estaba a salvo. Bab Holland, la mejor amiga de Nancy Willer (Natalia Dyer) murió a manos de un monstruo que la secuestró en Todo está bien (Holly, Jolly), el tercer capítulo de la primera temporada.
Sean Astin (Bob Newey)
El actor de El señor de los anillos se sumó a la segunda temporada de la serie para interpretar a Bob Newey, la nueva pareja de Joyce Byers (Winona Ryder) y un importante apoyo para Will (Noah Schnapp). Su muerte fue una de las más desgarradoras. Falleció en el octavo capítulo de la segunda temporada titulado El azotamentes (The Mind Flayer) devorado por un monstruo cuando intentaba escapar.
Alec Utgoff (Alexei)
Un científico ruso que se convirtió en aliado de Joyce, Hopper (David Harbour) y Murray Bauman (Brett Gelman). Su muerte fue una de las más tristes. Ocurrió en La picadura (The Bite), el séptimo episodio de la tercera temporada, mientras estaba en un parque de atracciones tras recibir un disparo de parte de Grigori (Andrey Ivchenko), un sicario ruso, por ser considerado un traidor.
Dacre Montgomery (Billy Hargrove)
Si bien al principio se mostró como un villano, terminó ganándose el cariño y reconocimiento de los fanáticos. Hargrove fue captado y manejado por el Azotamentes, pero en La batalla de Starcourt (The Battle of Starcourt), el octavo capítulo de la tercera temporada, logró liberar su mente y se redimió. Dio su vida para proteger a su hermana Max (Sadie Sink) y a sus amigos y murió, frente a los ojos de ella, atravesado por las pinzas del monstruo.
Grace Van Dien (Chrissy Cunningham)
Sin duda una de las muertes más aterradoras de la serie. Van Dien apareció en el primer episodio de la cuarta temporada, El club (The Hellfire Club) como una de las jóvenes más populares del colegio. Sin embargo, angustiada por sus problemas personales, acudió a Eddie (Joseph Quinn), en busca de ayuda. Pero, mientras estaba en su casa, ocurrió lo peor: fue poseída por Vecna, quien le quebró todos los huesos y terminó con su vida.
Joseph Quinn (Eddie Munson)
Indiscutidamente una de las pérdidas más desgarradoras. Quinn se sumó a la quinta temporada para interpretar a Eddie Munson, el líder del Hellfire Club. El personaje construyó un entrañable vínculo por los niños, pero también fue cruelmente juzgado por aquellos que lo acusaban de ser el asesino de Chrissy Cunningham. Murió como un héroe en brazos de Dustin (Gaten Matarazzo) en el séptimo episodio de la cuarta temporada titulado Masacre en el laboratorio Hawakins (The Massacre at Hawkins Lab) luego de ser devorado por los murciélagos. Sin duda fue una de las escenas más memorables de toda la serie. Si bien el actor especuló con la posibilidad de regresar para la quinta temporada, Matt Duffer lo desmintió y en una entrevista con Empire aseguró que Eddie “está completamente bajo tierra”.
Matthew Modine (Dr. Martin Brenner)
El actor tuvo un personaje clave en la serie, que se conoció en mayor profundidad a medida que la historia avanzó. De entrada, varios lo ubicaron en la categoría de “los malos” por ser el científico de Hawkins que secuestró a Once y no solo asumió un rol paternal, sino que la manipuló y manejó sus poderes. En el final de Papá (Papa), el octavo capítulo de la cuarta temporada, rescató a Once del laboratorio, pero murió fusilado por los militares.
Quiénes son los actores que se suman a la quinta temporada de Stranger Things
Si bien hay actores que no regresarán para el final puesto que sus personajes murieron - aunque no habría que descartar alguna aparición especial a través de un flashback - esta última temporada contará con nuevas incorporaciones. Nell Fisher interpretará a la versión adolescente de Holly Wheeler, la hermana menor de Mike (Finn Wolfhard) y Jake Connelly será Derek Turnbow, un niño de la escuela. Asimismo, al elenco adulto se suman Alex Breaux como el teniente Akers y Linda Hamilton, quien le dará vida a la Doctora Kay, una agente del gobierno que persigue a Once.
Cuándo se estrena la quinta temporada de Stranger Things
La última entrega de Stranger Things llega a Netflix este miércoles 26 de noviembre. A partir de las 22 (hora argentina) estarán disponibles los cuatro episodios del “Volumen 1″. Los siguientes tres se estrenan el jueves 25 de diciembre durante Navidad y el “Final” llegará a la plataforma el miércoles 31 de diciembre en vísperas de Año Nuevo.
Lista de episodios de la quinta temporada de Stranger Things
“Volumen 1″: 26 de noviembre
- Episodio 1: The Crawl (El Rastreo) | Duración: 68 minutos
- Episodio 2: The Vanishing Of (La desaparición de...) | Duración: 54 minutos
- Episodio 3: The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow) | Duración: 66 minutos
- Episodio 4: Sorcerer (Hechicero) | Duración: 83 minutos
“Volumen 2″: 25 de diciembre
- Episodio 5: Shock Jock (Choque de Jock) | Duración: 135 minutos
- Episodio 6: Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz) | Duración: 150 minutos
- Episodio 7: The Bridge (El Puente) | Duración: 160 minutos
“El capítulo final”: 31 de diciembre
- Episodio 8: The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba) | Duración: Alrededor de 180 minutos
