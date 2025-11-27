Stranger Things: quiénes son los nuevos personajes de la última temporada

La última aventura en Hawkins, ese misterioso pueblo de Indiana en el que hay monstruos, desapariciones y amigos que no mienten, en el que se comen waffles, se juega a Calabozos y Dragos y se escucha a Kate Bush en loop, finalmente comenzó. Después de tres años y medio de espera, el miércoles 26 de noviembre a las 22 (hora argentina) Netflix estrenó los primeros cuatro episodios de la quinta temporada de Stranger Things. La emoción de los fanáticos por apretar play fue tan grande que la plataforma de streaming estuvo caída durante un par de minutos. Pero, este final no solo significa la continuación - y posteriormente el cierre - de la historia y el regreso de los personajes que conquistaron a la audiencia desde el día uno, sino también la incorporación de cuatro caras nuevas que serán claves para el desenlace de la serie.

Desde la primera temporada, que se estrenó allá por 2016, los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer le dejaron en claro a los fanáticos que encariñarse con los personajes podía ser una trampa. Y efectivamente para muchos lo fue porque el destino de varios de ellos fue trágico. Pero, así como, con lágrimas en los ojos, los fans tuvieron que decir adiós más de una vez, también le dieron la bienvenida a algunas caras nuevas, como lo fueron en la segunda temporada Max Mayfield (Sadie Sink) y en la tercera Robin Buckley (Maya Hawke). Para el final, se presentaron a cuatro nuevos personajes: dos niños y dos adultos. A continuación te contamos quiénes son.

Holly Wheeler

Si bien en las primeras temporadas de Stranger Things se presentó a Holly Wheeler, la hermana menor de Mike (Finn Wolfhard) y Nancy (Natalia Dyer) que fue interpretada por las mellizas Anniston y Tinsley Price, en esta última entrega el personaje tiene un rol mucho más protagónico y de entrada quedó claro que será una pieza clave para el desenlace de la historia.

La actriz británica que la interpreta es Nell Fisher. Tiene 14 años y ya comenzó a ganar terreno en la industria del entretenimiento. Trabajó en las películas Northspur y Bookworm, donde compartió cartel con el Elijah Wood. En 2023 tuvo una participación en Elijo amor (Choose Love) y también estrenó Evil Dead: El despertar (Evil Dead Rise), un thriller de terror dirigido Lee Cronin. Además de su trabajo en cine, tuvo una participación especial en dos episodios de la tercera temporada de la serie My Life Is Murder.

En cuanto a su papel en Stranger Things, durante la premiere, la joven dijo que el proceso fue “surreal” y “alucinante”. “Fue una experiencia maravillosa. Tuve la posibilidad de trabajar con personas increíbles, el elenco, los directores, los hermanos Duffer, Shawn Levy, Frank Darabont...”, comentó en una entrevista con el canal de YouTube Cherry the Geek TV . Si bien reveló que al principio sintió nervios, puesto que el equipo llevaba una década de trabajo en conjunto, aseguró que la recibieron con los brazos abiertos: “En mi segundo día de rodaje tuve una escena grande con varios integrantes del elenco y todos fueron muy amables. Me dijeron que estaban encantados de conocerme y que estaban ansiosos por verme trabajar. Realmente sentí que encajaba”.

Derek Turnbo

Otra incorporación a la historia es Derek Turnbow, un niño que asiste a la escuela primaria de Hawkins y que acosa a Holly Wheeler. Aunque en los primeros cuatro capítulos su participación fue menor, todo parecería indicar que aún queda mucho más por conocer de él.

Quien lo interpreta es Jake Connelly un joven actor de 11 años que previamente trabajó en el cortometraje de 2022, Between the Silence. Stranger Things es su primer proyecto grande, y a pesar del nerviosismo propio de formar parte de un proyecto semejante, contó con el apoyo de una persona clave quien le dio un gran consejo. “Durante uno de los primeros días de lectura de guion, Millie Bobby Brown me llamó a su tráiler. Mi madre no tenía ni idea de adónde había ido. Estuve con ella y su marido, Jake Bongiovi, simplemente charlando y relajándonos. Ella me dijo ‘todos teníamos tu edad cuando empezamos. Si alguna vez necesitás algo, podés llamarnos’“, reveló Connelly en diálogo con The Wrap.

Doctora Kay

A la nueva lista de “los malos” se sumó la Doctora Kay, una agente del gobierno que tiene una misión: encontrar a Once (Brown). Quien la interpreta es nada más y nada menos que Linda Hamilton, reconocida por su icónico papel de Sarah Connor en la saga de Terminator. La actriz de 69 años se declaró fan de la serie, incluso antes de formar parte de ella. Lo curioso fue que, un mes antes de que la producción se contactara, le había dicho a su agente que se retiraba de la actuación. Pero, al llegarle el ofrecimiento, revocó su decisión.

“Me estaba yendo a Vancouver a rodar Resident Alien y tenía un problema muy grave en la cadera. Era una situación muy dura. El año anterior tuve que viajar ocho veces a Vancouver desde Nueva Orleans durante esa temporada. Y pensé ‘ya no aguanto más’. Y, claro, mi agente me dijo ‘no lo decís en serio’”, le reveló a Variety. “Entonces mi agente me llamó y me dijo ‘me llamaron de Stranger Things y me preguntaron si estabas disponible. Y dije que sí’. Así que me reí, como si nadie me tomara en serio. Me firmó por un año”, recordó.

Akers

Al grupo de los militares que se instalaron en Hawkins se sumó el teniente Akers. Quien lo interpreta es Alex Breaux, actor conocido por sus participaciones en las series American Primeval y Waco: The Aftermath y especialmente en Broadway. Tras el rodaje de Stranger Things regresó a Nueva York para ponerse en la piel del Dr. Brenner en Stranger Things: The First Shadow, la obra de teatro basada en la serie.

En diálogo con Cherry the Geek TV, al actor calificó el rodaje de la serie como una experiencia de “10 sobre 10″. “Pasó mucho tiempo. Grabamos durante 12 meses y sé que todos estuvieron trabajando muy duro para editar el material. Creo que es lo más grande y atrevida que jamás se puso en televisión”, aseguró. “Para mí es un sueño hecho realidad. Fui fan desde siempre y sumarme a un proyecto que llevaba diez años, con los hermanos Duffer y todo el elenco fue un deleite”, concluyó.