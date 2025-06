La salida cultural de Johnny Depp y Penélope Cruz en Madrid: reencuentro, museo y selfie con una obra maestra

Algunos ven a las celebridades como estrellas inalcanzables a las que solo pueden observar a través de la pantalla. Sin embargo, en el fondo son personas normales que, en la medida de lo posible, hacen cosas “comunes” como salir a comer, ir al supermercado o llevar a sus hijos a clases. En ocasiones, incluso, organizan actividades grupales con otros “amigos famosos” y son esas situaciones las que encantan a los fanáticos. Esta semana Johnny Depp y Penélope Cruz sorprendieron a todos con una visita al Museo Reina Sofía de España. La actriz ofició de guía y posaron junto a uno de los cuadros más famosos del mundo: el Guernica de Pablo Picasso.

Cruz y Depp son una de esas duplas exitosas en la ficción y compañeras en la vida real. Trabajaron juntos en tres proyectos cinematográficos: Blow de 2001, Piratas del Caribe: navegando en aguas misteriosas (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) de 2011 y Asesinato en el expreso de oriente (Murder on the Orient Express) de 2017.

Actualmente, se encuentran embarcados en su cuarta película juntos: Day Drinker del directo Marc Webb, quien viene de estrenar el live action de Blanca Nieves (Snow White). Al resto del elenco lo integran Madelyn Cline, Manu Ríos, Arón Piper y Juan Diego Botto.

Penélope Cruz y Johnny Depp visitaron el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Foto: Instagram @museoreinasofia)

La película se filma actualmente en España, por lo que esta semana los actores aprovecharon un hueco en sus agendas para visitar un icónico espacio de Madrid: el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Como local, la actriz nacida en Alcobendas ofició de guía turística para su amigo

“Gracias por unirse a nosotros, ¡hasta la próxima!“, expresaron desde las redes sociales del museo. En las imágenes que compartieron se pudo ver a los actores junto a uno de los cuadros más importantes del lugar y también de la historia: el Guernica, de Pablo Picasso. Se trata de una pintura en óleo sobre lienzo de 349,3 x 776,6 centímetros que el artista español pintó en París entre mayo y junio de 1937 por encargo del Director de Bellas Artes, que retrata el bombardeo de Guernica, también conocido como Operación Rügen, ocurrido el 26 de abril de ese año.

Los fanáticos quedaron encantados con el plan que organizaron los actores en medio del rodaje de su próxima película (Foto: Instagram @museoreinasofia)

Los actores posaron con looks combinados. La protagonista de Madres paralelas lució una remera negra manga corta con un jean celeste y un cinturón negro con hebilla plateada. Por su parte, el actor de El joven manos de tijera (Edward Scissorhands) optó por una camisa beige, un chaleco y un traje gris con un sombrero marrón y anteojos violetas. Por las imágenes, se pudo advertir que su recorrido fue privado y seguramente acompañado por alguna guía del museo.

A los usuarios les encanto ver a Cruz y Depp juntos fuera del set. “Dos personas hermosas y talentosas”; “Eso es lo mejor que vi esta semana”; “Reunión de Blow”; “Angélica Teach y Jack Sparrow reunidos”; “Los quiero mucho a los dos” y “Amigos maravillosos”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en el posteo. “Un gran museo tiene grandes invitados”, expresó el actor Andrey Batychko y Orlando Bloom - otra de las figuras del universo de Piratas del Caribe - comentó con dos emojis de corazones.

Johnny Depp y Penélope Cruz trabajaron juntos en Blow (2001), Piratas del Caribe: navegando en aguas misteriosas (2011) y Asesinato en el expreso de oriente (2017); actualmente están rodando Day Drinker en Madrid (Foto: IMDb)

Asimismo, varios se sorprendieron al ver su selfie junto a la obra de Picasso, puesto que durante años esto estuvo prohibido. En 2023 se habilitaron las fotos, pero sin flash ni trípodes. Desde que se permitió posar junto al cuadro y retratarlo, además de turistas y locales, varias celebridades como Mick Jagger y Pierce Brosnan se llevaron su recuerdo.