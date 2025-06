Confirman una nueva película de la Mujer Maravilla, pero sin Gal Gadot: las actrices que suenan para reemplazarla

Durante los últimos años, Marvel y DC se enfrentaron en una batalla campal por llevar a los superhéroes de los comics a la pantalla grande, sin importar que ya existan tres sagas distintas de El hombre araña -además de las animaciones- y que más de una decena de actores se hayan puesto el traje de Batman. El público se renueva y si bien en su agenda hay lugar para sumar nuevos personajes, priorizan la repetición y las historias ya conocidas. Así como próximamente llega un nuevo Superman, esta semana se confirmó que otra película de la Mujer Maravilla está en proceso. Sin embargo, según trascendió, Gal Gadot -la última en usar el traje azul, rojo, amarillo y blanco- no formará parte de la misma. Rápidamente, los fanáticos reaccionaron y ya postularon a sus actrices ideales para reemplazarla.

Esta semana James Gunn, director de DC Studios, junto a Peter Safran, anunció que una nueva producción de la Mujer Maravilla está en desarrollo. “Estamos trabajando en Wonder Woman. Wonder Woman se está escribiendo ahora mismo”, le confirmó a Entertainment Weekly. Sin embargo, aclaró que aún no definieron a su protagonista.

Gal Gadot fue la última actriz en interpretar a la Mujer Maravilla

Esto causó sorpresa, puesto que en 2016 Gal Gadot se puso en la piel de Diana Prince en Batman versus Superman: el origen de la justicia (Batman vs. Superman: Dawn of Justice) y luego tuvo sus dos películas propias dirigidas por Patty Jenkins que se encuentran disponibles en streaming a través de Max: Mujer maravilla (Wonder Woman) de 2017 y Mujer maravilla 1984 (Wonder Woman 1984), de 2020. Una tercera entrega llegó a estar en conversaciones, sin embargo, tras los cambios directivos que tuvo DC Studios, finalmente la cancelaron. Ahora, se confirmó una nueva producción con un elenco renovado.

Wonder Woman 1984 Trailer

Si bien aún no hay ninguna fecha confirmada para el estreno de la nueva propuesta, ni tampoco quién será su protagonista, los usuarios de las redes sociales ya comenzaron a postular a sus candidatas: actrices jóvenes con experiencia en el cine de acción. Aunque no hay confirmaciones, algunos nombres conocidos ya resuenan para ponerse el traje de la superheroína.

1) Katy O’Brian

Katy O’ Brian es una de las candidatas que postularon los fans para interpretar a la nueva Mujer Maravilla(Foto: Instagram @thekatyo)

Tras el estreno de Misión imposible: la sentencia Final (Mission: Impossible-The Final Reckoning), la actriz de 36 años se perfila como una de las grandes aspirantes. Tiene experiencia en el cine de acción, ciencia ficción y superhéroes, puesto que en su filmografía se destacan los títulos Tornados (Twisters), The Mandalorian, Agentes de S.H.I.E.L.D. (Agents of S.H.I.E.L.D.) y Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (Ant-Man and the Wasp: Quantumania).

2) Monica Barbaro

La nominada al Oscar Monica Barbaro también es una de las favoritas para el papel (Foto: Instagram @monicabarbaro)

La nominada al premio Oscar a mejor actriz de reparto por su interpretación de Joan Baez en Un completo desconocido (A Complete Unknown) es una de las personalidades del momento en Hollywood. La actriz de 33 años ya dio muestra de su talento para la actuación y también para el cine de acción con Top Gun: Maverick, protagonizada por Tom Cruise, y con Fubar, donde trabajó junto a otro experto en la materia, Arnold Schwarzenegger.

3) Adria Arjona

El nombre de Adria Arjona también comenzó a sonar en las redes (Foto: Instagram @adriaarjona)

La puertorriqueña de 33 años, hija de Ricardo Arjona, pisa fuerte en Hollywood desde hace un par de años. Actuó en la serie de Disney Andor y las películas Morbius, El padre de la novia (Father of the Bride) y Escuadrón 6 (6 Underground). Tras verla en este tipo de proyectos, los fanáticos consideran que es una gran opción para protagonizar la nueva apuesta de DC

4) Ana de Armas

Ana de Armas también se sumó a la lista de posibles candidatas para sumarse a DC (Foto: Instagram @ana_d_armas)

La cubana de 37 años, nominada al Oscar a mejor actriz principal por ponerse en la piel de Marilyn Monroe en Rubia (Blonde), se perfila como una de las grandes candidatas para reemplazar a Gal Gadot. Encabezó proyectos como Sin tiempo para morir (No Time To Die), parte de la saga de James Bond, Blade Runner 2049 y acaba de estrenar Bailarina (Ballerina) una historia dentro del universo de John Wick.

5) Melissa Barrera

Melissa Barrera también fue elegida por los fans para interpretar al personaje (Foto: Instagram @melissabarreram)

La actriz mexicana de 34 años es una de las favoritas del público para ponerse el nuevo traje de la Mujer Maravilla. Tuvo una destacada actuación en la película de 2021 En el Barrio (In The Heights), una adaptación del musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda dirigido por Jon M. Chu y al año siguiente se sumó a Scream como Samantha Carpenter. Repitió el personaje en Scream 6, pero, se confirmó que, tras sus dichos a favor de Palestina, no formaría parte de la nueva entrega de la saga. Sus últimos estrenos fueron Your Monster y Abigail, también dentro del género del terror.

6) Eiza González

La actriz Eiza González es una de las favoritas de los fanáticos para asumir el rol protagónico en la nueva película (Foto: Instagram @eizagonzalez)

Acaba de estrenar la película de Apple TV La fuente de la juventud (Fountain of Youth) con Natalie Portman y John Krasinski y desde hace unos años sus actuaciones dan mucho de que hablar. La mexicana de 35 años fue parte de Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) y Godzilla vs. Kong, y ahora los fanáticos esperan que se sume a DC como Diana Prince.

7) May Calamawy

May Calamawy es otra de las actrices que los fans postularon para protagonizar la nueva película de la Mujer Maravilla (Foto: Instagram @calamawy)

Otra de las candidatas de los fans es la intérprete de 38 años nacida en Baréin, que se lució en la serie de Marvel Moon Knight y también en las tres temporadas de Ramy. Recientemente, se confirmó que en 2026 protagonizará La Momia (The Mummy) junto a Veronica Falcón, Jack Reynor y Laia Costa, bajo la dirección de Lee Cronin.