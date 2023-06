La salud de Silvina Luna: un médico cirujano preparó el metacrilato en vivo y mostró cómo se endurece dentro del cuerpo

escuchar

En medio del debate que se generó en torno a la salud de Silvina Luna -internada en el Hospital italiano desde hace diez días- y de la responsabilidad del médico Aníbal Lotocki, en A la tarde (América) mostraron en vivo para qué sirve el metacrilato, la sustancia que el cirujano usó para aumentar los glúteos de la modelo más de una década atrás y la que sería responsable de su insuficiencia renal.

El polimetilmetacrilato está prohibido por Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para el uso en cirugías estéticas. Sin embargo, a partir de 2010, frente al encarecimiento de productos de medicina estética importados y certificados, comenzaron a emplearse alternativas sin validación o que, incluso, estaban aprobados para otros usos y otras concentraciones. Fue en ese mismo año en el que Silvina Luna se acercó a la clínica del doctor Aníbal Lotocki para realizarse un aumento de glúteos.

En el 2013, al notar que se sentía inusualmente cansada durante sus jornadas de trabajo, consultó a una serie de profesionales de la salud que, luego de realizarle una serie de estudios, la diagnosticaron con un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal, resultado de una intoxicación de metacrilato, la sustancia que le había inyectado el cirujano tres años atrás.

La ex Gran Hermano (Telefe), quien inició acciones legales contra Lotocki y quien hoy se encuentra internada en terapia intensiva del Hospital Italiano como una derivación de los problemas renales a una década de su operación, no fue la única paciente del cirujano que fue víctima de las consecuencias del mal uso del metacrilato.

Pero, ¿qué es este material? “El metacrilato es un polímero, una macromolécula, lo que llamamos material plástico. Muy usado en aplicaciones médicas. Por ejemplo, las prótesis de cadera se fijan con PMMA (el nombre técnico del metacrilato), ya que para esa aplicación está demostrado que es biocompatible, pero no es compatible para cualquier uso. La dosis está en relación con la toxicidad, en concentraciones mayores y en usos no indicados el cuerpo genera una respuesta adversa”, explicó a LA NACIÓN Gustavo Abraham, doctor en Ciencia de Materiales, investigador principal del Conicet en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, especializado en polímeros biomédicos.

Asimismo, el cirujano Alejandro Druetto habló en A la tarde y no solo detalló en qué usos está permitido el PMMA, sino que también mostró en vivo la forma que toma una vez que se lo deja endurecer. “Está completamente desaconsejado el uso del metacrilato en la inyección muscular, en lo que es tejidos blandos. Se utilizan en la parte ósea para colocar prótesis, para pegar prótesis en los huesos o para rellenar fracturas vertebrales, en donde hay acuñamientos vertebrales y se inyecta para insuflar esa zona vertebral”, señaló. Y remarcó: “No se utiliza de relleno, por supuesto que no porque lo que sucede es que, si yo lo quiero sacar, no puedo”.

Minutos después, se dispuso a mostrar cómo funciona el material el cual, aunque en un comienzo es maleable como una plastilina, pasados unos minutos y una vez seco se vuelve “duro elástico como un hueso”. No obstante, el doctor Druetto hizo énfasis en que el polimetilmetacrilato está aprobado solo en aplicaciones óseas.

